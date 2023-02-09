不滿體育考試得18分 四川虎爸刺死兒子判囚12年

許多父母都望子成龍，​但所用方法到底對不對？四川綿陽一位單親爸爸，因13歲兒子體育科考試只得18分兼「頂嘴」聲稱有好好學習而大發雷霆，取出一把武士刀指嚇兒子，責罵他不夠努力，結果一時激動一刀刺向兒子後腰，導致兒子失血過多死亡。單親爸爸聲稱持刀嚇子都是「想要孩子好」，並強調是以「最好的心辦了一個最壞的事」。當地法院日前判單親爸爸故意傷害罪成，監禁12年。

內地傳媒報道，該名姓楊父親因出軌無法取得妻子原諒而在約10年前離婚，並取得獨子撫養權。楊男表示非常喜歡小孩子，「自己沒有實現的東西想在娃娃身上實現，想娃娃成大才」。2019年下半年，兒子赴綿陽升讀初中，楊男也跟過去「陪讀」，且非常著緊兒子的學習成績。去年1月7日，雖然是寒假，但楊男還在督促兒子跳繩，到晚上與老師開網上家長會，得知兒子期末考試很差，就大發雷霆。

楊男表示，能理解兒子語文科考得差，但無法理解體育科只得18分，隨即取出一把網購來收藏的武士刀「恐嚇」、「管教」兒子，責罵他「肯定是偷懶了」。楊男事後被押回事發現場重組案情時，指當時兒子「駁嘴」稱「我在好好學」、「你老是說我沒有好好學」，自己激動之下踏前一步、刀往前伸，沒想到兒子就中刀，血流不止，傷口目測有10厘米深。

