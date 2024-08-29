不足一小時錄萬輛大訂 小鵬低價電動車MONA M03惹關注

被視為內地車廠新勢力的小鵬汽車，旗下「智能純電動掀背式轎跑車型」MONA M03的3個版本正式上市，售價僅由11.98萬元人民幣(下同)起。廠方昨稱在發布會後不足一小時，MONA M03已錄得逾萬輛大訂，消息惹外界關注。

小鵬汽車表示，新車共3款車型，包括小鵬MONA M03 515長續航版，官方售價11.98萬元、小鵬MONA M03 620超長續航版官方售價12.98萬元，以及MONA M03 580超長續航Max版官方售價15.58萬元。廠方表示品牌主要針對的買家，是畢業兩三年後的年輕人。

廠方聲言，MONA M03「精準捕捉年輕用戶的審美偏好與生活方式」，並指新車「採用AI量化美學設計」。電池是電動車最昂貴部件，為提高能源效益，MONA M03採用了比亞迪的 「刀片電池」。有外媒認為，MONA M03一大吸引之處是其駕駛輔助技術是中國最佳之一。據報MONA M03基礎版駕駛輔助技術來自滴滴，更先進版本則由小鵬創造。MONA M03標準駕駛輔助系統支援自動泊車，包括平行泊車；Max版更可在掘頭路自動倒車至指定位置，未來還會加入遙控進出狹窄停車位。價錢亦是其賣點，最貴的Max版較已減價的Tesla Model 3，便宜逾7.6萬元。