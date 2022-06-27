不足兩日多109確診 澳門今三度全民強檢

人頭湧湧的大三巴，幾近人跡罕至。(中通社)

澳門疫情持續，至昨日下午增至299宗，其中前日的24小時內增71宗個案，昨下午再添38宗。澳門政府宣布今明兩日進行本輪疫情第三次全民強檢，並連續第二周、至周五暫停一般公共服務。至於會否要求私人企業停工減民眾流動，社會文化司長歐陽瑜指，全民疫苗接種已達九成，加上有藥物及檢測等，當局希望防疫以盡量不影響市民為主。

衛生局長羅奕龍表示，政府部門暫停公共服務，希望私企僱主跟隨，盡量讓員工在家工作；他不能確定要做多少遍全民強檢，需視實際情況而定。此外，珠海增兩宗澳門輸入個案，其中一人是早前在珠海確診輸入病例的密切接觸者，上周二起連續3次核酸檢測陰性，至上周五晚上證實染疫，徵狀輕微。

北京廣州各有確診

內地方面，前日共增14宗本地個案，其中北京及廣州各佔一宗，其餘均為無症狀感染，當中7宗來自與北韓接壤的遼寧丹東，另4宗在深圳。深圳福田上周六凌晨起對所有社區小區及城中村封閉管理，暫至今晚深夜結束，區內所有娛樂場所停業，居民要全民強檢，外賣也要集中在指定區域無接觸交收。

台灣疫情似在高位回落，前日多39,586宗本地個案，另134人病逝，新增病例最多三地為台中市、新北市及高雄市，均逾5,300宗。台鐵表示，因客量明顯回升，料下月起逐步恢復早前停駛班次。