不針對任何國家和目標 解放軍成功試射洲際彈道導彈

新華社報道，9月25日8時44分，解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，準確落入預定海域。報道指此次導彈發射，是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到了預期目的；並稱中方提前向有關國家作了通報。

解放軍火箭軍昨晨向太平洋相關公海海域，成功試射洲際彈道導彈，並準確落入預定海域。國防部強調這次飛彈發射，是年度軍事訓練例行安排，不針對任何特定國家和目標。

外交部發言人林劍昨在例行記者會上，被路透社記者問及試射洲際彈道導彈一事時，指國防部已發布消息。國防部表示有關的洲際彈道導彈準確落入預定海域，並指發射屬年度軍事訓練例行性安排，強調符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

44年來首次「全射程」測試

有內地傳媒引述軍事評論員稱，今次是中國相隔44年後，再次進行洲際彈道導彈「全射程」測試，並指導彈可能從海南發射，飛向逾1.2萬公里外的太平洋。儘管當局未並公開導彈型號，但有內媒推斷是「東風41」型，最高射程為1.4萬公里，可攜最多10枚核彈頭。另一可能性為「東風5B/C」，最高射程為1.5萬公里。上一次洲際彈道導彈全射程飛行測試，為1980年5月的「東風5」型。