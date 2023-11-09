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中國
2023-11-09 15:15:17

世界互聯網大會開幕　習近平籲文明互鑒：構建更加平等包容的網絡空間

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世界互聯網大會開幕　習近平致辭：構建更加平等包容的網絡空間

「2023年世界互聯網大會烏鎮峰會」於8日上午舉行開幕式，國家主席習近平發表影片致辭，稱願與各國攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更好造福世界各國人民。

「讓互聯網更好造福世界各國人民」

據官方《央視新聞》報道，習近平指出，中方宣導發展優先，構建更加普惠繁榮的網絡空間；宣導安危與共，構建更加和平安全的網路空間；宣導文明互鑒，構建更加平等包容的網絡空間。

習近平強調，資訊革命時代潮流浩蕩前行，網絡空間承載著人類對美好未來的無限憧憬：「讓我們攜起手來，構建網路空間命運共同體，讓互聯網更好造福世界各國人民，共同創造人類更加美好的未來」。

今年適逢十周年

浙江烏鎮峰會為內地互聯網界年度盛事，今年適逢十周年，據悉廣邀全球多位互聯網領軍人物出席，包括美國互聯網先驅戴夫法伯（David J. Farber）、「韓國互聯網之父」全吉男、、全球行動通訊系統協會首席執行官洪曜莊（John Hoffman）、全球IPv6論壇主席拉蒂德（Latif Ladid）等。

另外包括IBM、高通、思科、英特爾等國際企業負責人，以及內地知名企業如中國電信、中國聯通、中國移動、阿里巴巴、百度、京東、搜狐、網易、360、滴滴等負責人也參會。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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