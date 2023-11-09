世界互聯網大會開幕　習近平籲文明互鑒：構建更加平等包容的網絡空間

世界互聯網大會開幕 習近平致辭：構建更加平等包容的網絡空間

「2023年世界互聯網大會烏鎮峰會」於8日上午舉行開幕式，國家主席習近平發表影片致辭，稱願與各國攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更好造福世界各國人民。

「讓互聯網更好造福世界各國人民」

據官方《央視新聞》報道，習近平指出，中方宣導發展優先，構建更加普惠繁榮的網絡空間；宣導安危與共，構建更加和平安全的網路空間；宣導文明互鑒，構建更加平等包容的網絡空間。

習近平強調，資訊革命時代潮流浩蕩前行，網絡空間承載著人類對美好未來的無限憧憬：「讓我們攜起手來，構建網路空間命運共同體，讓互聯網更好造福世界各國人民，共同創造人類更加美好的未來」。