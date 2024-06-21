世界智能產業博覽天津開幕 習近平：中國高度重視人工智能發展

2024世界智能產業博覽會在天津開幕，展出多款新型智能產品。國家主席習近平致賀信，指中國高度重視人工智能(AI)發展，積極推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合，培育壯大智能產業，加快發展新質生產力，為高質量發展提供新動能。
習近平指出，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，將對全球經濟、社會發展和人類文明進步產生深遠影響。中國願同世界各國一道，把握數字化、網絡化、智能化發展機遇，深化人工智能發展和治理國際合作。
今屆博覽會由天津和重慶兩地首次聯合舉辦，主題是「智行天下，能動未來」，設人工智能、智能網聯汽車等10大主題展區，超過550家企業和機構參展，包括華為、阿里巴巴、騰訊和百度等，將發布94項新產品、新技術和新成果，其中有48項屬於首發。
在科大訊飛展台，嘉賓隨口問：「天津有甚麼好玩？」星火AI隨即用一口流利的天津話介紹當地特色。對著它錄音，就能復刻出每個人說話的聲音，負責人介紹，如果少時間陪伴孩子，就可以利用這套全棧雲交互技術，用自己的聲音給他們講故事。
智能冰箱與透明筆記本電腦亮眼
一部由AI技術支援的智能冰箱十分亮眼。打開冰箱門拍張照片，AI通過圖像識別技術，冰箱裡有甚麼食物、存放了多少天，都一清二楚。對著它說，「我想用冰箱的食材做頓飯，幫我推薦5道菜」，屏幕上就顯示出食譜和詳細做法。
聯想一部Micro LED透明筆記本電腦也吸引視線，無邊框、全透明的顯示屏，全觸屏、有按鍵震動反饋的鍵盤區，懸浮感的底座設計，就像科幻片的「未來設備」。這電腦利用的是生成式AI技術和透明顯示技術，其透明屏幕能將物理對象與數字信息互相結合，用家可在鍵盤與繪圖板之間無縫切換。
會上也展出懂得打招呼和握手的仿生機械人，另有通過步態算法做到「穩定行走」的機械人，當受到外力衝擊時，會迅速調整姿態，維持平衡，方便執行危險工作。