世界智能產業博覽天津開幕 習近平：中國高度重視人工智能發展

習近平指出，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，將對全球經濟、社會發展和人類文明進步產生深遠影響。中國願同世界各國一道，把握數字化、網絡化、智能化發展機遇，深化人工智能發展和治理國際合作。

今屆博覽會由天津和重慶兩地首次聯合舉辦，主題是「智行天下，能動未來」，設人工智能、智能網聯汽車等10大主題展區，超過550家企業和機構參展，包括華為、阿里巴巴、騰訊和百度等，將發布94項新產品、新技術和新成果，其中有48項屬於首發。

在科大訊飛展台，嘉賓隨口問：「天津有甚麼好玩？」星火AI隨即用一口流利的天津話介紹當地特色。對著它錄音，就能復刻出每個人說話的聲音，負責人介紹，如果少時間陪伴孩子，就可以利用這套全棧雲交互技術，用自己的聲音給他們講故事。