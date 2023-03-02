世界最大養豬大樓 自動餵食外有冷氣可沖熱水涼 連糞便都可發電？

最高養豬大樓 預計年產60萬頭豬 中國是世界第一養豬大國，每年出欄的生豬數量佔全球總量的50%至60%，養豬「科技」也日新月異，「樓房養豬」就是一個新趨勢。 在湖北鄂州市，有兩座26層樓高的養豬大樓，總建築面積達80萬平方米，是世界最高、單體建築面積最大的養豬大樓，備受關注。

首批「住客」、3,700頭種豬，已於2022年秋天入住一號大樓，住電梯房，可以吹冷氣、洗熱水澡，可謂享受「豪宅」待遇。未來兩座大樓全部投入運營後，預計每年每座樓可出欄生豬60萬頭。 與傳統生豬養殖相比，「樓房養豬」更高的不僅是樓層，還有科技含量。

鄂州的養豬大樓，就有20多項工藝創新，並成功申請了10多項發明和實用新型專利。 大樓每一層都是一個獨立的養豬場，有不同的功能區分，如母豬欄、產房、生豬保育區等，以便於管理。 養豬大樓高科技 全自動智能餵豬 大樓採用世界先進的自動化控制系統，各樓層的溫度、濕度可以自動調節，飼料餵養、排糞也都可以自動進行。

工作人員可以在大樓1層的中央控制室，通過全自動智能飼餵系統，控制全樓3萬多個飼餵點，進行精準投餵。 在大樓投入運營後，每層樓只需安排10至12名工作人員，節省大量人力成本。 被集中、封閉飼養的豬仔，相當於杜絕了與外界的直接接觸，很大程度上可減少疫病的發生和傳播。大樓內的高溫乾烘消毒系統、不間斷臭氧抑毒系統等，保證養殖場環境乾淨，空氣清新，降低生豬患病風險。 養豬大樓的廢料可發電？ 此外，養豬大樓與附近的水泥廠，還形成資源的循環利用，減少能耗，更加環保。 養殖公司在大樓安裝了餘熱熱水循環系統，利用臨近水泥廠餘熱發電產生的熱水，給豬欄提供水暖加溫的地暖，使豬欄大部分區域溫度保持在20至22攝氏度，這是最適宜豬仔生長的環境溫度，還可以給豬仔洗熱水澡。