世界最大養豬大樓 自動餵食外有冷氣可沖熱水涼 連糞便都可發電？

說起養豬，很多人可能想到農場和豬圈，但中國有一些豬仔已住進「豪宅」。
湖北鄂州市有兩座26層大樓，總建築面積達80万平方米，是世界最高、單體面積最大的養豬大樓，預計未來每年可以出產120萬頭生豬。養豬大樓裏的「黑科技」也備受關注。文：當代中國
最高養豬大樓 預計年產60萬頭豬
中國是世界第一養豬大國，每年出欄的生豬數量佔全球總量的50%至60%，養豬「科技」也日新月異，「樓房養豬」就是一個新趨勢。
在湖北鄂州市，有兩座26層樓高的養豬大樓，總建築面積達80萬平方米，是世界最高、單體建築面積最大的養豬大樓，備受關注。
首批「住客」、3,700頭種豬，已於2022年秋天入住一號大樓，住電梯房，可以吹冷氣、洗熱水澡，可謂享受「豪宅」待遇。未來兩座大樓全部投入運營後，預計每年每座樓可出欄生豬60萬頭。
與傳統生豬養殖相比，「樓房養豬」更高的不僅是樓層，還有科技含量。
鄂州的養豬大樓，就有20多項工藝創新，並成功申請了10多項發明和實用新型專利。
大樓每一層都是一個獨立的養豬場，有不同的功能區分，如母豬欄、產房、生豬保育區等，以便於管理。
養豬大樓高科技 全自動智能餵豬
大樓採用世界先進的自動化控制系統，各樓層的溫度、濕度可以自動調節，飼料餵養、排糞也都可以自動進行。
工作人員可以在大樓1層的中央控制室，通過全自動智能飼餵系統，控制全樓3萬多個飼餵點，進行精準投餵。
在大樓投入運營後，每層樓只需安排10至12名工作人員，節省大量人力成本。
被集中、封閉飼養的豬仔，相當於杜絕了與外界的直接接觸，很大程度上可減少疫病的發生和傳播。大樓內的高溫乾烘消毒系統、不間斷臭氧抑毒系統等，保證養殖場環境乾淨，空氣清新，降低生豬患病風險。
養豬大樓的廢料可發電？
此外，養豬大樓與附近的水泥廠，還形成資源的循環利用，減少能耗，更加環保。
養殖公司在大樓安裝了餘熱熱水循環系統，利用臨近水泥廠餘熱發電產生的熱水，給豬欄提供水暖加溫的地暖，使豬欄大部分區域溫度保持在20至22攝氏度，這是最適宜豬仔生長的環境溫度，還可以給豬仔洗熱水澡。
同時，養豬大樓每日產生的大量糞污亦沒有浪費，利用糞便產生的沼氣，每日可生產720噸蒸汽，蒸汽又可用於水泥廠的發電，實現了最大限度的資源循環利用。
據養殖公司計算，全部熱水熱氣利用之後，每頭豬的成本可節約150元人民幣，按年出欄量120萬頭計算，則可節約1.8億元人民幣的養豬成本。
相比於傳統的生豬養殖，「樓房養豬」被視為農業思維轉變為工業思維的體現，可以破解用地難題，節約人工成本，亦符合傳統養殖行業「智能化、綠色化」的轉型方向。
2019年，國家自然資源部和農業農村部聯合發佈《農業農村部關於設施農業用地管理有關問題的通知》，明確了「養殖設施允許建設多層建築」。
在政策支持下，「樓房養豬」可能成為生豬養殖行業的新趨勢，不過有評論亦指出，建設養豬大樓也要因地制宜，不宜盲目跟風。
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