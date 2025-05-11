世界最大黃金生產國 中國哪一省最多金？｜神州冷知識

2024年產量逾377噸

內地傳媒報道，在2024年，中國黃金產量377.242噸，同比增長0.56%，佔全球超過一成。這數字雖未及2016年峰值的455噸，但仍連續十多年穩居世界第一，比第二位俄羅斯超出60多噸。同年黃金產量排第三位至第五位的分別是澳洲、加拿大和美國。 370多噸黃金值多少錢？若以2025年4月高峰期金價每安士約3,500美元計算，這將超過460億美元，折合3,000多億元人民幣。 中國哪一省「掘金」最多呢？原來是山東。參考媒體此前報道，山東省2023年黃金產量達到165.49噸，佔當年中國黃金產量的逾40%，數字幾乎是第二位河南省的兩倍。 山東產量佔全國四成

雖然黃金生產數字每年都有不同，惟山東「掘金」第一大省的地位近50年來未曾動搖。 事實上，山東亦一直是中國黃金儲量最高的省份。自然資源部發布的數據顯示，2022年全國黃金查明總儲量為3,127.46噸，其中山東省967.93噸，幾乎佔了30%，遠遠超過第二名甘肅和第三名雲南。 不過黃金儲量第一大省的寶座，未來或會易主。2024年底，湖南地質局宣布，在該省萬古金礦田地下2,000米以上深度地層，發現超過40條金礦脈，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸，並預測地下3,000米以上遠景黃金儲量逾1,000噸，這數字已超過山東省目前的探明儲量。 世界最大金礦在湖南？