世盃外｜吞7蛋後國足球迷倡李鐵「戴罪立功」：至少你帶隊只輸日本1球

2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈(18強賽)首輪賽事，國足作客日本慘敗0:7，是歷來與亞洲球隊交手的最大差距敗仗。而令人哭笑不得的是，慘敗後內地球迷除了瘋狂批評國足主帥伊萬科維奇，要求引咎下台外，還紛紛「懷念」因涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案認罪的前主帥李鐵，甚至離譜建議讓他「戴罪立功」。李鐵執教國足期間，於上屆世界盃外圍賽鬥日本只以0:1小負。

上屆世界盃亞洲區外圍賽12強賽，李鐵率領的中國男足在2021年9月與日本隊交手。雖然國足同樣全場被動，卻最終只是0:1惜敗。那場比賽，李鐵排出了五後衛鐵桶陣，很長一段時間內讓陣容豪華的日本隊進攻一籌莫展。