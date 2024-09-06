世盃外｜吞7蛋後國足球迷倡李鐵「戴罪立功」：至少你帶隊只輸日本1球

2026年世界盃亞洲區外圍賽第3圈(18強賽)首輪賽事，國足作客日本慘敗0:7，是歷來與亞洲球隊交手的最大差距敗仗。而令人哭笑不得的是，慘敗後內地球迷除了瘋狂批評國足主帥伊萬科維奇，要求引咎下台外，還紛紛「懷念」因涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案認罪的前主帥李鐵，甚至離譜建議讓他「戴罪立功」。李鐵執教國足期間，於上屆世界盃外圍賽鬥日本只以0:1小負。
上屆世界盃亞洲區外圍賽12強賽，李鐵率領的中國男足在2021年9月與日本隊交手。雖然國足同樣全場被動，卻最終只是0:1惜敗。那場比賽，李鐵排出了五後衛鐵桶陣，很長一段時間內讓陣容豪華的日本隊進攻一籌莫展。
「有你在說不定能買通對手 手下留情」
李鐵於2022年11月涉嚴重違法被帶走調查，因涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄一案，3月已在湖北省咸寧市中級人民法院一審公開開庭審理，李鐵當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。
在0:7慘敗後，李鐵的微博新增了大量評論，不少中國球迷留言表達了對於李鐵的「思念」：「想你了鐵子！」、「鐵子哥，我們被0-7羞辱了，要還是你帶國足，不至於被打這麽慘！」、「有你在這場球，說不定能買通對手手下留情！」
還有網民甚至離譜建議讓李鐵「戴罪立功」再次出任國足主帥：「男足真的需要你！」、「貪就貪了吧，起碼你是真幹實事的人！」、「回來吧鐵子，有你在沒人說國產教練不行」、「至少你帶隊，只會輸給日本隊1球。」