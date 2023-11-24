世衛：中方已提供數據 稱無發現新型疾病(更新)

世界衛生組織關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊（路透社資料圖片）

世衛聲明指，世衛人員與中國衛生官員周四舉行視像會議，中方提交了當地近期呼吸道疾病及據稱兒童聚集性肺炎個案的資料，顯示自10月以來，因細菌感染、呼吸道合胞病毒、流感和普通感冒等入院的兒童人數增加。中方表示，兒童呼吸道疾病增加是由多個已知病原體所致，中方未有發現新病原體或不尋常臨床表現，病人數量亦未超出醫院負荷。

【11月24 日更新】 世界衛生組織正式要求中方提供近期呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加的詳細資料後，中方官員表示並無發現任何不尋常或新型疾病。世衛目前沒有建議前往中國的旅客採取任何具體措施。

【11月23日】世界衛生組織表示，關注中國近日的呼吸道疾病及兒童聚集性肺炎病例增加，已正式要求中方提供詳細資訊，並建議中國的民眾採取預防措施減低患呼吸道疾病的風險，包括接種疫苗和適當佩戴口罩等。

建議接種疫苗及適當佩戴口罩

世衛指留意到有報道和監測數據顯示，中國北部的兒童聚集性肺炎病例增加，當地的流感病例亦較以往3年同期上升。世衛又引述國家衞健委在上周一(13日)的記者會表示，近日呼吸道疾病上升，是因取消新冠防疫限制措施，以及流感、肺炎支原體和呼吸道合胞病毒等已知的病原體傳播。