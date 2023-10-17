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中國
2023-10-17 14:00:00

中俄恢復免簽通關　戰鬥民族組團赴黑龍江「食早餐」搭船只需7分鐘

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據《東網》與《潮新聞》等報導，網傳影片顯示，黑河市區街道近日出現了不少金髮碧眼的臉孔，一群頭戴藍色鴨舌帽、身穿羽絨服的金髮俄羅斯女孩手牽手走在街上，看到有人在拍攝也熱情向鏡頭揮手、用中文打招呼。

因新冠疫情暫停的中俄互免簽證團體旅遊，9月首先在中俄邊境的黑龍江省黑河市恢復。近日開始有大批俄羅斯民眾組團「出國」到黑河市購物、吃早餐，不少攤販也立起中俄雙語招牌攬客。據《東網》與《潮新聞》等報道，網傳影片顯示，黑河市區街道近日出現了不少金髮碧眼的臉孔，一群頭戴藍色鴨舌帽、身穿羽絨服的金髮俄羅斯女孩手牽手走在街上，看到有人在拍攝也熱情向鏡頭揮手、用中文打招呼。畫面一轉，只見攤販們正在為外國客人們製作餐點，招牌上還附有俄語翻譯。其中一名俄羅斯男子左手拿包子，右手持啤酒，吃得津津有味。

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黑龍江黑河物價比俄羅斯平5至6倍

據影片拍攝者表示，從俄羅斯海蘭泡（俄稱布拉戈維申斯克）到黑龍江黑河，坐船只要7分鐘，且當地的物價也比俄羅斯便宜5至6倍。一名在黑河市賣麻辣燙的向先生表示，最近俄羅斯遊客確實多了不少，但還沒有恢復到最熱鬧的時候。除了吃喝，俄羅斯人也喜歡在黑河買衣服。9月下旬，黑龍江省黑河市率先恢復因疫情中斷的中俄互免簽證團體旅遊業務。隨後黑河口岸出入境人數迅速激增，官方數據顯示黑河市旅遊業收入較去年同比增長20%。

官方數據顯示，在稍早的中秋國慶連假期間，黑河市共接待遊客60萬餘人次，為2019年的184.9%。其中黑河海關共監管出入境旅客1萬4683人次，通關量創新高。另有在當地開旅行社的劉先生指出，最近來咨詢到俄羅斯旅遊的內地遊客也變多了，黑河人工作壓力大了，周末是可以報團就走，到俄羅斯玩2天，週一再回來上班。如果想要到俄羅斯旅遊，可以提前一天提交護照等資料，基本上能在第2天就出發。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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