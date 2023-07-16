中俄聯合軍演日本海展開　解放軍派出貴陽號驅逐艦等5艦參與

記者李宗芳／綜合報道
中國國防部15日宣布，根據中俄兩軍年度合作計劃，俄羅斯軍隊近日派出海空力量參加解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部·聯合-2023」演習。官媒《央視》發布啟航影片，陣容包含052D型導彈驅逐艦「貴陽艦」在內5艘軍艦。
「維護海上戰略通道安全」
據國防部官方微博消息，稱根據中俄兩軍年度合作計畫，俄羅斯軍隊將於近日派出海空力量參加人民解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部·聯合-2023」演習。此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」，旨在提升中俄兩軍戰略協作水平，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。
與此同時，官媒《央視軍事》亦於微博發布相關影片，稱15日上午參加「北部．聯合─2023」演習的中方海上編隊從山東青島某軍港解纜起航，中方5艘參演艦艇為齊齊哈爾艦、貴陽艦、日照艦、棗莊艦、太湖艦。此次演習由人民解放軍北部戰區在日本海中部組織，俄羅斯軍隊將派出海空力量參加，演習課題為「維護海上戰略通道安全」。
北部戰區派出包含052D型導彈驅逐艦「貴陽艦」在內5艘軍艦。（圖／翻攝微博＠央視軍事）
3月中俄伊舉行海上聯合軍演
據悉，北部戰區五艘軍艦中，齊齊哈爾艦與貴陽艦都是052D型導彈驅逐艦，滿載排水量約7000噸；日照及棗莊兩軍艦則屬054A型護衛艦，滿載排水量為4000噸；太湖艦則為903型綜合補給艦，另有四架艦載直升機。
值得關注的是，中俄6月6日至7日才在日本海、東海、西太平洋海域上空完成第6次聯合空中戰略巡航。公開資料顯示，2022年解放軍曾派出2000餘名兵力到俄羅斯參加「東方–2022」軍演，而2021年，俄軍則赴中國青銅峽地區，與解放軍雙方一共動員1萬餘名兵力進行「西部．聯合–2021」軍演。此外雙方還多次進行過海上聯合軍演，包含2023年3月在阿曼灣進行的中俄伊「安全紐帶-2023」海上聯合軍演。
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