中俄聯合軍演日本海展開　解放軍派出貴陽號驅逐艦等5艦參與

記者李宗芳／綜合報道

中國國防部15日宣布，根據中俄兩軍年度合作計劃，俄羅斯軍隊近日派出海空力量參加解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部·聯合-2023」演習。官媒《央視》發布啟航影片，陣容包含052D型導彈驅逐艦「貴陽艦」在內5艘軍艦。

「維護海上戰略通道安全」

據國防部官方微博消息，稱根據中俄兩軍年度合作計畫，俄羅斯軍隊將於近日派出海空力量參加人民解放軍北部戰區在日本海中部組織的「北部·聯合-2023」演習。此次演習課題為「維護海上戰略通道安全」，旨在提升中俄兩軍戰略協作水平，增強共同維護地區和平穩定、應對各種安全挑戰的能力。

與此同時，官媒《央視軍事》亦於微博發布相關影片，稱15日上午參加「北部．聯合─2023」演習的中方海上編隊從山東青島某軍港解纜起航，中方5艘參演艦艇為齊齊哈爾艦、貴陽艦、日照艦、棗莊艦、太湖艦。此次演習由人民解放軍北部戰區在日本海中部組織，俄羅斯軍隊將派出海空力量參加，演習課題為「維護海上戰略通道安全」。

北部戰區派出包含052D型導彈驅逐艦「貴陽艦」在內5艘軍艦。（圖／翻攝微博＠央視軍事）