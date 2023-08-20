中共中央台辦：賴清德過境美國散布台獨言論　強烈譴責「倚美謀獨」行徑

據《新華社》報道，中共中央台辦負責人稱，近日賴清德以參加巴拉圭總統就職儀式為由「過境竄訪」美國，賴接受美國彭博社專訪，公然散布「台獨」言論，在巴拉圭期間與美國高官公開見面。賴恬不知恥「倚美謀獨」，這是民進黨當局加緊與美勾連的又一挑釁行徑，予以強烈譴責。

願意為和平統一創造廣闊空間

負責人強調此次更是打着「過境」的幌子，竄美賣台，騙取選票，其所作所為充分證明，其人是不折不扣的「台獨」工作者、徹頭徹尾的「麻煩製造者」，只會將台灣推向兵凶戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

最後稱大陸願意為和平統一創造廣闊空間，但決不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何餘地，將採取堅決措施懲戒「台獨」分裂勢力及其行徑，堅決維護國家主權和領土完整，並正告美方，切實恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。任何人任何勢力都不要低估大陸政府、大陸人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

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