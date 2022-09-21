中共中央發布領導幹部「能上能下」新規 強調「管嚴管實」「建好建強」

該負責人又提到，雖然幹部隊伍整體上是「過硬的」，在脫貧攻堅、疫情防控、構建新發展格局、推動高品質發展等急難險重任務中衝鋒在前、勇於擔當，但也存在一些與新時代新征程新任務不適應的現象，「尤其是有少數幹部不擔當、不作為、亂作為，庸懶散躺、推拖繞躲，嚴重貽誤事業發展」。

《規定》在2015年發布，今年修訂。中央組織部負責人表示，自中共十八大以來，在全面從嚴治黨、推進領導幹部能上能下等措施下，幹部隊伍整體面貌有了很大改觀，但面對世界百年未有之大變局加速演進，中國改革發展穩定任務之重、矛盾風險挑戰之多、治國理政考驗之大，均前所未有，迫切需要將各級領導班子及幹部隊伍「管嚴管實」、「建好建強」。

15項領導幹部能下情況 包括「政治能力不過硬」等

今次新修訂的《規定》，將原本的「貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神」，改為「堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，並刪除3條關於幹部任職退休年齡限制及最高任職年限限制的條文，分別是「要嚴格執行幹部到齡免職(退休)、任期屆滿離任等制度規定」、「嚴格執行幹部退休制度，幹部達到任職年齡界限或者退休年齡界限的，應當按照有關規定程序辦理免職(退休)手續。確因工作需要而延遲免職(退休)的，應當按照幹部管理權限，由黨委(黨組)研究提出意見，報上一級黨組織同意」、「嚴格執行領導幹部職務任期制度，任期年限、屆數和最高任職年限，一般不得延長。加強任期內考核和管理，經考核認定不適宜繼續任職的，應當中止任期、免去現職，不得以任期未滿為由繼續留任。幹部任期內免職按照有關規定程序辦理」，將其整合為15項「能下」情況，強調「對不適宜擔任現職幹部，應當根據其一貫表現和工作需要，區分不同情形，採取平職調整、轉任職級公務員、免職、降職等方式予以調整，符合提前退休條件的可以辦理提前退休」。

15項「能下」情況分別是：

1. 政治能力不過硬，缺乏應有的政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，在不折不扣貫徹落實黨中央決策部署、結合實際推動落地見效上存在明顯差距的；

2. 理想信念動搖，在涉及黨的領導、中國特色社會主義制度等重大原則問題上立場不堅定、態度曖昧，關鍵時刻經不住考驗的；

3. 擔當和鬥爭精神不強，在事關黨和國家利益、人民群眾生命財產安全等緊要關頭臨陣退縮，在急難險重任務、重大風險考驗面前消極逃避或者應對處置不力的；

4. 政績觀存在偏差，不能堅持以人民為中心的發展思想，不能準確把握新發展階段、完整準確全面貫徹新發展理念，在構建新發展格局、推動高質量發展上不積極不作為，搞「形象工程」、「政績工程」亂作為的；

5. 違背黨的民主集中制原則，獨斷專行或者軟弱渙散、自行其是，不執行或者擅自改變組織作出的決定，在領導班子中鬧無原則糾紛，或者任人唯親、拉幫結派，破壞所在地方、單位政治生態的；

6. 組織觀念淡薄，不嚴格執行重大事項請示報告、個人有關事項報告等制度，無正當理由拒不執行組織的分配、調動、交流等決定的﹔

7. 事業心和責任感不強，精神狀態差，對職責范圍內的事項敷衍塞責，對群眾急難愁盼問題不上心、不盡力，工作推拖繞躲、貽誤事業發展的；

8. 領導能力不足，不能有效履行職責、按要求完成目標任務，重大戰略、重要改革、重點工作推進不力，所負責的工作較長時間處於落後狀態或者出現較大失誤的；

9. 違規決策或者決策論證不充分、不慎重，造成公共資金、國有資產、國有資源損失浪費，生態環境破壞，公共利益損害等後果的；

10. 作風不嚴不實，執行中央八項規定精神不嚴格，形式主義、官僚主義問題突出，造成不良影響的；

11. 品行不端，行為失範，違背社會公德、職業道德、家庭美德，造成不良影響的；

12. 因存在配偶、子女移居國(境)外，配偶、子女及其配偶經商辦企業等情況，按照有關規定需要組織調整的；

13. 年度考核被確定為不稱職，或者連續兩年被確定為基本稱職，以及民主測評優秀和稱職得票率達不到三分之二，經認定確屬不適宜擔任現職的；

14. 因健康原因無法正常履行工作職責1年以上的；

15. 其他不適宜擔任現職的情形。