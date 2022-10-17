中共二十大｜中國要搞自給自足「內循環」？國家發改委：這是誤解

中共總書記習近平多次強調要「堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，惟一些聲音認為中國是要集中搞「自給自足」的「內循環」。國家發改委副主任趙辰昕今日在二十大記者會上直言，「這種理解是錯誤的」。
中共二十大今日邀請國家發改委、國家糧食和儲備局及國家能源局相關負責人舉行記者會，介紹以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的有關情況。彭博社記者問及，中國政府如何在鐵礦石、原油、天然氣、大豆等資源上減少對外國進口的依賴，以實現更加自給自足的經濟時，趙辰昕直指，「這個問題涉及對構建新發展格局的理解和認識問題」。
中國要構建開放的國內國際雙循環
趙辰昕表示，國內外都有人以為，以國內大循環為主體，就意味著在對外開放上大幅收縮，甚至要搞自給自足，這都是錯誤理解，中國要構建的新發展格局，是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環，而當今世界經濟全球化的潮流不可逆轉，「任何國家都無法關起門來搞建設」，中國亦早已與世界經濟、國際體系深度融合，「我們同全球很多國家的產業關聯和相互依賴程度都比較高」，內外需市場本身相互依存、相互促進。
國家發改委：開放合作仍是歷史潮流 中方決不被逆風和回頭浪所阻
趙辰昕又批評，近年經濟全球化遭遇「逆風逆流」，一些國家想實行脫鈎斷鏈，構築「小院高牆」，但中方認為，世界絕不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏仍是人心所向，「正如習近平總書記所說，中國經濟是一片大海，世界經濟也是一片大海，世界上的大海大洋都是相通的」，中方將始終站在歷史正確的一邊，決不被逆風和回頭浪所阻，並高舉構建人類命運共同體旗幟，堅定不移擴大開放，推動全球化向包容、普惠、共贏方向發展。