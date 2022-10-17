中共二十大｜中國要搞自給自足「內循環」？國家發改委：這是誤解

中共總書記習近平多次強調要「堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，惟一些聲音認為中國是要集中搞「自給自足」的「內循環」。國家發改委副主任趙辰昕今日在二十大記者會上直言，「這種理解是錯誤的」。

中共二十大今日邀請國家發改委、國家糧食和儲備局及國家能源局相關負責人舉行記者會，介紹以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的有關情況。彭博社記者問及，中國政府如何在鐵礦石、原油、天然氣、大豆等資源上減少對外國進口的依賴，以實現更加自給自足的經濟時，趙辰昕直指，「這個問題涉及對構建新發展格局的理解和認識問題」。