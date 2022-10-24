中共二十大｜中宣部：不輸出「中國式現代化」發展模式 但歡迎借鑑

中共二十大已於上周六閉幕，中共中央今早舉行記者會，解讀二十大報告。對於二十大報告中提到「中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇」，是否意味中國有意將自己的發展模式出口到國外，中央宣傳部副部長孫業禮強調，「我們不輸入別國模式，也不輸出中國模式」，但如果國際社會願意了解借鑑中國的經驗和做法，「我們會敞開心扉，客觀介紹」。

中宣部：世上沒有定於一尊的現代化標準

孫業禮在談到「中國式現代化」這個二十大報告關鍵詞時表示，各國的現代化道路不盡相同，世上沒有放之四海而皆准的現代化模式，也不存在定於一尊的現代化標準，中國的現代化既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。

中宣部：願與別國互相了解借鑑現代化經驗

孫業禮強調，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國，亦不會要求別國複製中國的做法，認為「每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力，都應該受到尊重」。至於說「中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇」，孫業禮稱，這是一種對人類多樣性的主張，是不同文明、不同國家交流互鑑的態度，中國會向願意了解借鑑中國的經驗和做法的國際社會作出客觀介紹，同時亦誠心誠意了解、研究、借鑑別國的經驗。

五點解讀中國式現化化 中宣部：堅定朝共同富裕努力

孫業禮並指出，中國式現代化有五大特徵，分別是「人口規模巨大的現代化」、「全體人民共同富裕的現代化」、「物質文明和精神文明相協調的現代化」、「人與自然和諧共生的現代化」及「走和平發展道路的現代化」。