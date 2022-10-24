中共二十大｜中宣部：不輸出「中國式現代化」發展模式 但歡迎借鑑

中共二十大已於上周六閉幕，中共中央今早舉行記者會，解讀二十大報告。對於二十大報告中提到「中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇」，是否意味中國有意將自己的發展模式出口到國外，中央宣傳部副部長孫業禮強調，「我們不輸入別國模式，也不輸出中國模式」，但如果國際社會願意了解借鑑中國的經驗和做法，「我們會敞開心扉，客觀介紹」。
中宣部：世上沒有定於一尊的現代化標準
孫業禮在談到「中國式現代化」這個二十大報告關鍵詞時表示，各國的現代化道路不盡相同，世上沒有放之四海而皆准的現代化模式，也不存在定於一尊的現代化標準，中國的現代化既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。
中宣部：願與別國互相了解借鑑現代化經驗
孫業禮強調，堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國，亦不會要求別國複製中國的做法，認為「每個國家自主探索符合本國國情的現代化道路的努力，都應該受到尊重」。至於說「中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇」，孫業禮稱，這是一種對人類多樣性的主張，是不同文明、不同國家交流互鑑的態度，中國會向願意了解借鑑中國的經驗和做法的國際社會作出客觀介紹，同時亦誠心誠意了解、研究、借鑑別國的經驗。
五點解讀中國式現化化 中宣部：堅定朝共同富裕努力
孫業禮並指出，中國式現代化有五大特徵，分別是「人口規模巨大的現代化」、「全體人民共同富裕的現代化」、「物質文明和精神文明相協調的現代化」、「人與自然和諧共生的現代化」及「走和平發展道路的現代化」。
中宣部：中國式現代化追求物質與精神富足的全面發展
孫業禮介紹，要推動14億多人口的現代化，資源環境條件約束很大，其艱巨和複雜程度，以及其意義和影響，均屬前所未有，「推進這樣規模的現代化也是對人類社會的巨大貢獻，我們也感到責任很大」，其中共同富裕就是一個「長期的歷史過程」，不可能一蹴而就，「但我們會堅定地朝著這個方向努力」；一些國家的現代化有一個重大弊端——物質主義過度膨脹，這是人類的悲劇，也是中國所不取，「我們追求的是既物質富足又精神富有的全面發展」。
此外，縱觀世界現代化史，通病包括工業化、城市化過程破壞生態環境，「我們之前也走過不少彎路，十八大後我們堅決遏制住了生態環境破壞的勢頭」，今後仍要堅定不移走可持續發展道路。
中宣部：實現現代化不走戰爭殖民老路
孫業禮還強調，「我們不走一些國家通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化的老路，我們的旗幟是和平、發展、合作、共贏，這是我們制度決定的，也是我們文化決定的」，重申走和平發展道路符合中國的根本利益，中國將繼續沿著這條道路走下去，並希望其他國家都走和平發展道路。