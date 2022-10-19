中共二十大｜公安部：中國是全球公認最安全國家之一

中共二十大今早舉行第三場記者會。公安部副部長兼國家移民管理局長許甘露表示，十八大以來扎實推進平安中國、法治中國建設，嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力的滲透顛覆搗亂破壞活動，嚴厲打擊侵害民眾生命財產安全的各類違法犯罪，「有力地捍衛了國家安全，維護了社會安定，保護了人民安寧……當今中國成為世界上公認的最安全國家之一」。

去年民眾安全感達98.6%

許甘露指出，中國是命案發案率、刑事犯罪率及槍爆案件最少的國家之一，每10萬人口的命案是0.5宗。十年來刑事案件、安全事故等「五項指數」大幅下降；去年殺人、強姦等八類主要刑事犯罪、毒品犯罪、搶劫搶奪案件、盜竊案件的立案數及一次死亡3人以上的較大交通事故數，較2012年分別下降64.4%、56.8%、96.1%、62.6%及59.3%。此外，「人民群眾的安全感明顯提升」，根據國家統計局的調查，去年安全感達到98.6%，較2012年提升11個百分點。

10年來3799名警察殉職

許甘露又指出，經濟持續健康發展、社會持續安全穩定這兩大「奇跡」，「不是天上掉下來的，也不是坐等得來的，是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，黨和人民拼出來的」，10年來全國有3,799名民警英勇獻身，5萬多名公安民警光榮負傷，充分彰顯公安隊伍對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明的政治本色。