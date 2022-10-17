中共二十大｜國家發改委：全力支持港澳深度參與大灣區建設

粵港澳大灣區將以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設。圖為深圳南山區大沙河畔的科技園。(資料圖片)

國家發改委副主任趙辰昕在二十大記者會上表示，在粵港澳大灣區建設上，「我們始終把香港、澳門作為重要著力點」，不斷優化、提升中心城市功能，並將全力支援港澳深度參與大灣區建設，鞏固國際競爭優勢，讓港澳從國家發展大局中，獲得更加廣闊的發展空間和源源不斷的發展動力。

以河套等重大合作平台為引領 加快建設大灣區國際科創中心

趙辰昕指出，在新的發展起點上，粵港澳大灣區將聚焦科技創新、產業協同、民生改善等重點領域，以橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台為引領，加快推動大灣區國際科創中心建設，並完善大灣區國際科創中心「兩廊」「兩點」架構體系，有序推進大灣區市場一體化發展，優化提升世界級機場群、港口群功能，加強公共服務領域共建共用，將大灣區打造成為國際一流灣區和高質量發展典範。

國家發改委：港澳居民在內地生活發展更加便利

趙辰昕又提到，大灣區建設實施5年，取得明顯成效，「1+N」規劃政策體系逐步構建，橫琴、前海和南沙、河套等重大合作平台深入推進，國際科技創新中心建設穩步推進，現代產業體系加快構建，基礎設施互聯互通提速提質，規則銜接機制對接不斷加強，宜居宜業優質生活圈逐步構建，港澳居民在內地生活發展更加便利。