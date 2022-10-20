中共二十大｜撤僑電影《萬里歸途》打動人心 副外長馬朝旭：外交為民真實寫照

中共二十大今日舉行第四場記者會，席間外交部副部長馬朝旭談到最近相當受歡迎的中國首部外交官撤僑電影《萬里歸途》，指這套電影之所以能夠打動人心，在於其「生動體現以民為中心的價值底色」，而電影中反覆響起的那句「祖國不會放棄任何一位同胞，我們一定帶大家回家」的話，正是「外交為民」的真實寫照。
《萬里歸途》累計票房突破13億元人民幣
《萬里歸途》上月30日起在內地上映，連續20天成為單日票房冠軍，累計票房突破13億元人民幣。電影明日(10月21日)起全球上映，其中香港暫定11月3日上映，內容改編自2011年利比亞內戰撤僑，講述北非「努米亞共和國」2015年爆發戰亂，一名中國駐當地前外交官與一名外交部新人臨危受命協助撤僑，未料任務順利結束後卻得知還有同胞被困，最終這兩名中國外交官放棄回家的機會，進入戰區將125名同胞救回國。
副外長馬朝旭：10年來近20次緊急撤僑
馬朝旭表示，「中國外交是人民的外交。外交戰線始終保持人民外交的本色，踐行外交為民，全力辦好人民滿意的外交，堅定維護中國公民、法人在海外的合法權益」，新冠疫情期間向170多個國家的海外同胞發放「春節包」「健康包」，並通過「春苗行動」協助460多萬海外中國公民接種疫苗；十年來組織實施近20次緊急撤離中國海外公民行動，處理各類領事保護案件50多萬宗，涉及中國公民數百萬人。
外交部籲中國公民盡快撤離烏克蘭
馬朝旭強調，「海外同胞的『萬里歸途』，就是中國外交的萬里征途」，並指自烏克蘭危機發生後，外交戰線按黨中央的部署緊急行為，迅速將5,200多名同胞安全從烏克蘭撤離，而考慮到當前烏克蘭的安全形勢，中國駐烏克蘭使館正組織中國公民撤離行動，呼籲身在烏克蘭的中國公民務必加強安全防範和應對準備，盡快與中國駐烏使館聯繫，盡快從烏克蘭撤離轉移。