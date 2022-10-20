中共二十大｜撤僑電影《萬里歸途》打動人心 副外長馬朝旭：外交為民真實寫照

中共二十大今日舉行第四場記者會，席間外交部副部長馬朝旭談到最近相當受歡迎的中國首部外交官撤僑電影《萬里歸途》，指這套電影之所以能夠打動人心，在於其「生動體現以民為中心的價值底色」，而電影中反覆響起的那句「祖國不會放棄任何一位同胞，我們一定帶大家回家」的話，正是「外交為民」的真實寫照。

《萬里歸途》累計票房突破13億元人民幣

《萬里歸途》上月30日起在內地上映，連續20天成為單日票房冠軍，累計票房突破13億元人民幣。電影明日(10月21日)起全球上映，其中香港暫定11月3日上映，內容改編自2011年利比亞內戰撤僑，講述北非「努米亞共和國」2015年爆發戰亂，一名中國駐當地前外交官與一名外交部新人臨危受命協助撤僑，未料任務順利結束後卻得知還有同胞被困，最終這兩名中國外交官放棄回家的機會，進入戰區將125名同胞救回國。