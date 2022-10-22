中共二十大｜新一屆中央委員出爐 劉兆佳：政治局常委換人不影響治國方針

中共二十大今日（22日）在北京閉幕，大會選舉產生新一屆中央委員會，委員名單共有205人，十九屆中央政治局常委中，國家主席習近平、中共中央書記處書記王滬寧及中紀委書記趙樂際連任中央委員。至於總理李克強、全國人大委員長栗戰書、全國政協主席汪洋和副總理韓正都不在名單之列，意味4人都不會連任政治局常委。



全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，十九大通過將習近平新時代中國特色社會主義思想寫入黨章後，今次更加在黨章中，加入具體習近平思想內容和治國理政理念，讓黨和國家在未來予以貫徹，可以預期習近平會再度連任中共中央總書記；又相信不連任中央委員的4名十九屆政治局常委，主要是因為年紀和個人意願。他認為常委換人不會影響中共中央治國方針，二十大報告和黨章已經列明有關重點，加上由習近平主理政治局工作，人事變動帶來影響有限。

劉銳紹料王滬寧和趙樂際連任

時事評論員劉銳紹就估計，王滬寧和趙樂際很大機會連任政治局常委，形容王滬寧是「三朝元老」，在中共中央書記處書記和中央政策研究室，負責黨務和意識形態，工作越來越重要，相信從國策考慮，王滬寧未來擔當的工作仍會相當吃重。至於趙樂際今年65歲，劉銳紹指考慮到年齡因素，按黨內慣常做法，趙樂際亦會留任。