中共二十大｜新華社：一些黨和國家領導人「主動退下來」

中共二十屆中央領導機構成員已於二十大閉幕翌日的一中全會(23日)上選出，新華社昨發文講述中共中央領導機構人選誕生過程，透露一些黨和國家領導人「以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示退下來，讓相對年輕的同志上來」，表現出共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。新華社同時提到，習近平先後全票當選二十大代表、二十屆中央委員會委員及中央委員會總書記。

今年4月起就新一屆中央領導機構人選聽取意見

新華社昨發表題為《領航新時代新征程新輝煌的堅強領導集體——黨的新一屆中央領導機構產生紀實》的文章，指總書記習近平今年初開始就新一屆中央領導機構人選問題聽取中央政治局常委意見，並自4月起陸續與中央政治局委員、中央書記處書記、國家副主席、中央軍委委員等30人談話，充分聽取意見。

中央有關領導人就分別聽取了國家機構和全國政協其他黨員領導人、中央和國家機關正部級單位黨員主要負責人、省區市黨政正職、軍隊各戰區司令員及政委等主官，以及其他十九屆中央委員共283人的意見；中央軍委負責人則分別聽取了正戰區職領導人及軍委機關戰區級部門主要負責人共35人的意見。

習近平：醞釀中央領導人選要把政治標準放首位

新華社引述習近平強調，醞釀中央領導機構人選，「要把政治標準放在首位，嚴把政治關，把牢廉潔底線」，而且「黨的領導和民主是統一的，不是對立的，兩者不能偏廢，決不能簡單以票取人」。

