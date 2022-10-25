中共二十大｜新華社：一些黨和國家領導人「主動退下來」

中共二十屆中央領導機構成員已於二十大閉幕翌日的一中全會(23日)上選出，新華社昨發文講述中共中央領導機構人選誕生過程，透露一些黨和國家領導人「以黨和人民利益為重，以對國家發展和民族復興高度負責的精神，主動表示退下來，讓相對年輕的同志上來」，表現出共產黨人的寬闊胸懷和高風亮節。新華社同時提到，習近平先後全票當選二十大代表、二十屆中央委員會委員及中央委員會總書記。
今年4月起就新一屆中央領導機構人選聽取意見
新華社昨發表題為《領航新時代新征程新輝煌的堅強領導集體——黨的新一屆中央領導機構產生紀實》的文章，指總書記習近平今年初開始就新一屆中央領導機構人選問題聽取中央政治局常委意見，並自4月起陸續與中央政治局委員、中央書記處書記、國家副主席、中央軍委委員等30人談話，充分聽取意見。
中央有關領導人就分別聽取了國家機構和全國政協其他黨員領導人、中央和國家機關正部級單位黨員主要負責人、省區市黨政正職、軍隊各戰區司令員及政委等主官，以及其他十九屆中央委員共283人的意見；中央軍委負責人則分別聽取了正戰區職領導人及軍委機關戰區級部門主要負責人共35人的意見。
習近平：醞釀中央領導人選要把政治標準放首位
新華社引述習近平強調，醞釀中央領導機構人選，「要把政治標準放在首位，嚴把政治關，把牢廉潔底線」，而且「黨的領導和民主是統一的，不是對立的，兩者不能偏廢，決不能簡單以票取人」。
黨和國家領導職務不是「鐵椅子」 要「能上能下」
新華社並指出，在談話調研中，大家一致認為，新一屆中央領導機構成員，「應當政治過硬、對黨忠誠，政治判斷力、政治領悟力、政治執行力強，是『兩個確立』的堅定擁護者、『兩個維護』的自覺踐行者」，而且「黨和國家領導職務不是『鐵椅子』，符合年齡的也不一定當然繼續提名」，要堅持事業為上，根據工作需要、人選條件、廉潔情況和形象口碑，「能留能轉、能上能下，樹立新時代鮮明用人導向」。
新一屆中央領導機構成員「在幹部群眾中有很高威信」
新華社強調，新一屆中央領導機構成員符合馬克思主義政治家標準，帶頭擁護「兩個確立」、增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，能夠適應繼續統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局需要，具有較強領導現代化建設能力，敢於擔當、敢於鬥爭，具有豐富領導經驗和群眾工作本領，「是各方面黨的執政骨幹，在幹部群眾中有很高威信」，是一個素質優良、結構合理，適應黨和國家事業長遠發展需要的領導集體。
中央政治局24委員中 11人是新提拔
二十屆中央政治局則是由24名熟悉各方面、各領域工作的人選組成，均具較高學歷和專業知識，「結構比較合理，成員來源廣泛，有在地方工作的，有在中央和國家機關工作的，也有軍隊的同志」，其中11人是十九屆中央政治局委員繼續提名，2人是轉任提名，11人是新提拔。
新華社形容，「新一屆中央領導機構進退比例比較適當，保持了人員和工作的連續性，一批德才兼備、年富力強的領導幹部進入新一屆中央領導機構，充分反映了我們黨的事業後繼有人、興旺發達」。