中共二十大｜習近平連任總書記：馳而不息推進全面從嚴治黨

中共第二十屆中央委員會第一次全體會議(二十屆一中全會)今早選出新一屆中央政治局委員、常委、中央委員會總書記等，習近平連任政治局常委、總書記及中央軍委主席，而另外6名常委分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，其中王滬寧、趙樂際也是連任。

習近平：決不辜負黨和人民重托

習近平在一中全會後發表講話，形容昨日閉幕的中共二十大，「是一次高舉旗幟、凝聚力量、團結奮進的大會」，並代表新一屆中共中央領導成員感謝全黨的信任，強調「我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托」。

習近平指出，全黨「正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，「藍圖已經繪就，號角已經吹響。我們要踔厲奮發、勇毅前行，努力創造更加燦爛的明天」。