中共二十大｜習近平連任總書記：馳而不息推進全面從嚴治黨

中共第二十屆中央委員會第一次全體會議(二十屆一中全會)今早選出新一屆中央政治局委員、常委、中央委員會總書記等，習近平連任政治局常委、總書記及中央軍委主席，而另外6名常委分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，其中王滬寧、趙樂際也是連任。
習近平：決不辜負黨和人民重托
習近平在一中全會後發表講話，形容昨日閉幕的中共二十大，「是一次高舉旗幟、凝聚力量、團結奮進的大會」，並代表新一屆中共中央領導成員感謝全黨的信任，強調「我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托」。
習近平指出，全黨「正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，「藍圖已經繪就，號角已經吹響。我們要踔厲奮發、勇毅前行，努力創造更加燦爛的明天」。
習近平：要與人民風雨同舟、心心相印
對於「新征程」，習近平提出多項要求，包括要「保持昂揚奮進的精神狀態」，埋頭苦幹，擔當作為，「以更加強烈的歷史主動精神推進馬克思主義中國化時代化，不斷譜寫新時代中國特色社會主義新篇章，奮力實現中華民族偉大復興的中國夢」；並要「始終推進黨的自我革命」，形容經過新時代10年革命性鍛造，中共「更加堅強有力、更加充滿活力」，在新征程更要「馳而不息推進全面從嚴治黨」，成為中國人民最可靠、最堅強的主心骨。習近平還強調，「我們始終要與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑，不斷把人民對美好生活的向往變為現實」。
習近平：與各國一起弘揚民主自由等全人類共同價值
此外，習近平要求「弘揚全人類共同價值」，稱將與各國人民一起「弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，維護世界和平、促進世界發展，持續推動構建人類命運共同體」。習近平指出，當今世界面臨前所未有的挑戰，「我們歷來主張，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定。只要共行天下大道，各國就能夠和睦相處、合作共贏，攜手創造世界的美好未來」。
習近平：堅定不移全面深化改革開放
習近平同時重申，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變，「中國開放的大門只會越來越大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇」。
二十屆中央領機構成員名單：
中央政治局委員(按姓氏筆劃排序)
丁薛祥 習近平 馬興瑞 王毅 王滬寧 尹力 石泰峰 劉國中 李希 李強 李干傑 李書磊 李鴻忠 何衛東 何立峰 張又俠 張國清 陳文清 陳吉寧 陳敏爾 趙樂際 袁家軍 黃坤明 蔡奇
中央政治局常務委員會委員
習近平 李強 趙樂際 王滬寧 蔡奇 丁薛祥 李希
中央委員會總書記
習近平
中央書記處書記
蔡奇 石泰峰 李干傑 李書磊 陳文清 劉金國 王小洪
中央軍事委員會主席、副主席、委員
主 席 習近平
副主席 張又俠 何衛東
委 員 李尚福 劉振立 苗華 張升民
中央紀律檢查委員會書記、副書記、常務委員會委員
書 記 李希
副書記 劉金國 張升民 肖培 喻紅秋(女) 傅奎 孫新陽 劉學新 張福海
常務委員會委員(按姓氏筆劃排序)
王曉萍(女) 王愛文 王鴻津 劉金國 劉學新 許羅德 孫新陽 李希 李欣然(滿族) 肖培 張升民 張福海 陳國強 趙世勇 侯凱 訚柏(納西族) 喻紅秋(女) 傅奎 穆紅玉(女)