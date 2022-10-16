中共二十大｜習近平：以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興

中共二十大今早開幕，中共總書記習近平向大會宣讀報告，指中共中心任務從現在起是「團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，而中國式現代化即「中共領導的社會主義現代化」，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色，其本質要求包括「堅持中共領導」、「堅持中國特色社會主義」。 習近平形容，新時代十年來的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上，均具里程碑意義，而二十大是「在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會」。

「中國式現代化」本質要求是堅持中共領導 「中國式現代化」則是「全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標」的重點。習近平指出，中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化，其本質要求是堅持中共領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。

習近平要求將發展經濟著力點放在實體經濟 習近平強調，全面建設社會主義現代化國家，首要任務是「高質量發展」，重申要「堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，並要求「建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上」，推進新型工業化，加快建設製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國，並要全面推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國。與此同時，還要加快建設貿易強國、教育強國、科技強國、人才強國、體育強國、社會主義文化強國等。 習近平提出「規範財富積累機制」 在實現共同富裕上，習近平要求完善分配制度，堅持「按勞分配」為主體、「多種分配」方式並存，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制等。在社會文化上，則要建設具強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，「牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，全面落實意識形態工作責任制，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論」，加強全媒體傳播體系建設，推動形成良好網絡生態；亦要提高全社會文明程度，「實施公民道德建設工程」，弘揚中華傳統美德，加強家庭家教家風建設等，推動明大德、守公德、嚴私德，提高人民道德水平和文明素養等。