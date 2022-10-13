中共二十大｜習近平：加強與民主黨派合作 鞏固發展「愛國統一戰線」

習近平表示，中共要加強與民主黨派合作，鞏固並發展最廣泛的「愛國統一戰線」。(央視新聞截圖)

中共第二十次全國代表大會(二十大)即將於周日舉行，央視報道，中共總書記習近平8月31日曾在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿，聽取各民主黨派、全國工商聯及無黨派人士的意見。

充分發揚民主 就二十大報告聽取各方意見

習近平表示，為起草出順應全黨全國各族人民共同心願、符合新時代中國特色社會主義發展要求、適應黨和國家工作新形勢新任務的大會報告，「我們充分發揚民主，加強調查研究，廣泛聽取意見，集中各方面智慧」。

習近平感謝相關意見和建議，稱會認真研究和吸納，又強調中共要與各民主黨派加強合作共事，鞏固和發展最廣泛的「愛國統一戰線」，最大限度凝聚各階層各方面的智慧和力量，以及最大限度發揮全社會全民族的積極性、主動性、創造性，共同為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而奮鬥。