中共二十大｜習近平：加強與民主黨派合作 鞏固發展「愛國統一戰線」

中共第二十次全國代表大會(二十大)即將於周日舉行，央視報道，中共總書記習近平8月31日曾在中南海召開黨外人士座談會，就中共二十大報告徵求意見稿，聽取各民主黨派、全國工商聯及無黨派人士的意見。
充分發揚民主 就二十大報告聽取各方意見
習近平表示，為起草出順應全黨全國各族人民共同心願、符合新時代中國特色社會主義發展要求、適應黨和國家工作新形勢新任務的大會報告，「我們充分發揚民主，加強調查研究，廣泛聽取意見，集中各方面智慧」。
習近平感謝相關意見和建議，稱會認真研究和吸納，又強調中共要與各民主黨派加強合作共事，鞏固和發展最廣泛的「愛國統一戰線」，最大限度凝聚各階層各方面的智慧和力量，以及最大限度發揮全社會全民族的積極性、主動性、創造性，共同為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而奮鬥。
習近平指出，「堅持統一戰線是中國共產黨百年奮鬥的一條重要歷史經驗」，新時代10年來，黨和國家事業取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，是中共中央堅強領導的結果，也是全國各族人民艱苦奮鬥的結果，包括各民主黨派、工商聯和無黨派人士在內的「統一戰線廣大成員共同努力的結果」。
冀民主黨派等增強與中共團結合作
習近平希望各民主黨派、全國工商聯及無黨派人士，將思想和行動「統一到中共中央決策部署上來」，增強與中共團結合作的政治責任感和歷史使命感，「圍繞中共二十大繪製的宏偉藍圖、確立的奮鬥目標和作出的戰略部署，形成心往一處想、勁往一處使的生動局面」。
冀民主黨派等在思想政治行動上與中共高度一致
習近平同時呼籲他們「堅持正確政治方向，自覺在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致」，堅持底線思維，發揚鬥爭精神，發揮各自在協調社會關係、化解社會矛盾、維護社會穩定中的積極作用；深化政治交接，突出政治性、傳承性、針對性、實效性，傳承與黨同心、愛國為民、精誠合作、敬業奉獻的多黨合作優良傳統。