中共二十大｜習近平：堅定不移推進祖國統一 不承諾放棄使用武力

習近平強調，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」。(中新社)

中共第二十次全國代表大會(二十大)今早在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平向大會作報告，提到台灣問題時，篇幅雖比十九大報告小，但措辭更為強硬，強調「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，是繼中共十六大後再次將「不承諾放棄使用武力」寫入政治報告。報告同時強調，要「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業」。

習近平：過去5年堅決展開反分裂反干涉重大鬥爭

習近平表示，自十八大以來，「我們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，而在過去5年，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中共堅決展開反分裂、反干涉重大鬥爭，展示出維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。

習近平：解決台灣問題，要由中國人來決定

習近平強調，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，又解釋「不承諾放棄使用武力」針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，「絕非針對廣大台灣同胞」，而「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。

台總統府及陸委會：堅定拒絕一國兩制

在台灣，總統府及陸委會均重申，蔡英文總統已於雙十節講話中明確表達台灣「持續站穩四個堅持、強化四大韌性」的立場，兵戎相見絕對不是兩岸選項，且「我們堅定拒絕一國兩制」。國民黨主席朱立倫亦表示，「我們堅決反對台獨，堅決反對一國兩制，這些都是我們的民意非常明確的一個目標」。民眾黨主席、台北市長柯文哲則認為，武統本來就是台灣要面對的可能威脅，台灣必須加強防備，不能只依賴其他國家的善意，「要自己自立自強才可以」。