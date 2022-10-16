中共二十大｜習近平：堅定不移推進祖國統一 不承諾放棄使用武力

中共第二十次全國代表大會(二十大)今早在北京人民大會堂開幕，中共總書記習近平向大會作報告，提到台灣問題時，篇幅雖比十九大報告小，但措辭更為強硬，強調「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，是繼中共十六大後再次將「不承諾放棄使用武力」寫入政治報告。報告同時強調，要「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業」。
習近平：過去5年堅決展開反分裂反干涉重大鬥爭
習近平表示，自十八大以來，「我們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，而在過去5年，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中共堅決展開反分裂、反干涉重大鬥爭，展示出維護國家主權和領土完整、反對台獨的堅強決心和強大能力。
習近平：解決台灣問題，要由中國人來決定
習近平強調，「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，又解釋「不承諾放棄使用武力」針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，「絕非針對廣大台灣同胞」，而「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」。
台總統府及陸委會：堅定拒絕一國兩制
在台灣，總統府及陸委會均重申，蔡英文總統已於雙十節講話中明確表達台灣「持續站穩四個堅持、強化四大韌性」的立場，兵戎相見絕對不是兩岸選項，且「我們堅定拒絕一國兩制」。國民黨主席朱立倫亦表示，「我們堅決反對台獨，堅決反對一國兩制，這些都是我們的民意非常明確的一個目標」。民眾黨主席、台北市長柯文哲則認為，武統本來就是台灣要面對的可能威脅，台灣必須加強防備，不能只依賴其他國家的善意，「要自己自立自強才可以」。
堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」
至於習近平提到要堅持貫徹的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，首見於去年11月發布的中共第三份歷史決議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。內容指，十八大以來，「習近平同志就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略」，惟未有進一步闡述。
官媒新華社曾在今年1月發表題為《五組關鍵詞讀懂新時代黨解決為灣問題總體方略》的文章，以「國家統一、民族復興」、「結束政治對立、實現持久和平」、「寄希望於台灣人民、反對台獨分裂」、「融合發展、共同市場」、「文化傳承、心靈契合」這五組「關鍵詞」，解讀這項「總體方略」。文章認為，「促成國家完全統一、實現中華民族偉大復興，毫無疑問是新時代黨解決台灣問題總體方略的核心」、「反對台獨是新時代黨解決台灣問題總體方略的題中之義」、「文化認同是心靈契合的根基，也繪就了新時代黨解決台灣問題總體方略的璀璨『亮色』」。
台灣問題白皮書曾繪畫「台灣特區」藍圖
今年8月，國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，為大陸歷來第三份台灣問題白皮書，也是中共十八大以來首份涉台白皮書，內容總結習近平自十八大以來就解決台灣問題提出的主張，並詳細繪畫兩岸統一後「台灣特別行政區」藍圖。內容重申，一國兩制是解決兩岸不同社會制度和意識形態的「最具包容性方案」，強調在「確保國家主權、安全、發展利益」下，台灣可實行不同於祖國大陸的社會制度，「兩種社會制度長期共存、共同發展」，又承諾「台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障」。