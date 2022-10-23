熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 日本自由行 MIAMI QUAY 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
中國
2022-10-23 19:26:49

中共二十大｜胡錦濤被請離閉幕會惹揣測 新華社：身體不適

分享：
工作人員欲扶起胡錦濤，但胡錦濤初時不願離開主席台。(美聯社) 胡錦濤初時不願離開主席台，其左邊的栗戰書也勸說了幾句。(美聯社) 胡錦濤初時不願離開主席台。(美聯社) 經過一番勸說，胡錦濤起身離開主席台。(美聯社) 胡錦濤離開時，向習近平說了句話。(美聯社) 胡錦濤離開時，拍了一下李克強的肩膊。(美聯社)

中共二十大昨日閉幕，閉幕會上，前總書記胡錦濤突然被請離場，引起外界諸多揣測。新華社英文Twitter昨晚發文指，胡錦濤雖然最近在療養中，但堅持出席二十大閉幕會，惟期間感到不適，工作人員為其健康著想，陪他到會場旁邊的房間休息，「現在他已經好多了」。

從直播畫面可見，一名工作人員突然出現，拉著胡錦濤的手臂，又從腋下托起胡錦濤的身體，欲將胡錦濤扶走，但胡錦濤似乎相當抗拒，還扯了一下習近平面前的文件，但被習近平按著。

新華社在Twitter解釋，胡錦濤因身體不適，中途離開二十大閉幕會。

新華社在Twitter解釋，胡錦濤因身體不適，中途離開二十大閉幕會。

胡錦濤離開時拍李克強膊頭

工作人員隨後一直彎腰拉著胡錦濤手臂，相信同時在胡錦濤耳邊低聲勸說；胡錦濤雙手按著枱面，看起來仍然相當抗拒，期間坐在左邊的栗戰書拿起胡錦濤面前的文件，交予工作人員，並向胡錦濤說了幾句話。胡錦濤最後站起，但似乎仍然對離開與否猶豫不決，幾次欲轉身返回座位。另一名代表加入勸說後，胡錦濤終於邁步，並在經過習近平背後時，向習近平說幾句話，獲習近平點頭回應；又拍了李克強膊頭一下，獲李克強點頭示意。

有網民表示，「濤哥最後的倔強，希望濤哥身體健康」、「胡前主席可能身體出問題，這麼臃(冗)長時間的會議或許是吃不消、堅持不了」、「時間過得真快，胡已經82了，保重身體」、「聽說他身上的醫療儀器在後台報警了，所以工作人員趕緊過來讓胡回去休息和檢查身體」。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受