中共二十大｜胡錦濤被請離閉幕會惹揣測 新華社：身體不適

中共二十大昨日閉幕，閉幕會上，前總書記胡錦濤突然被請離場，引起外界諸多揣測。新華社英文Twitter昨晚發文指，胡錦濤雖然最近在療養中，但堅持出席二十大閉幕會，惟期間感到不適，工作人員為其健康著想，陪他到會場旁邊的房間休息，「現在他已經好多了」。

從直播畫面可見，一名工作人員突然出現，拉著胡錦濤的手臂，又從腋下托起胡錦濤的身體，欲將胡錦濤扶走，但胡錦濤似乎相當抗拒，還扯了一下習近平面前的文件，但被習近平按著。