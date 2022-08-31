中共二十大10月16日北京召開 就黨國新征程制定行動綱領大政方針

昨日的會議由中共總書記習近平主持，研究十九屆七中全會及中共二十大籌備工作。會議決定，十九屆七中全會將於10月9日在北京召開，並將向十九屆七中全會建議中共二十大在同月16日在北京召開。

中共二十大：關鍵時刻召開的十分重要大會

會議強調，中共二十大是全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

大會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真總結過去5年工作，全面總結新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民堅持和發展中國特色社會主義取得的重大成就和寶貴經驗。

中共二十大：繼續推進全體人民共同富裕

同時，深入分析國際國內形勢，全面把握新時代新征程黨和國家事業發展新要求、人民群眾新期待，制定行動綱領和大政方針，動員全黨全國各族人民堅定歷史自信、增強歷史主動，守正創新、勇毅前行，繼續統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局，繼續扎實推進全體人民共同富裕，繼續有力推進黨的建設新的偉大工程，繼續積極推動構建人類命運共同體，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。



註：

「五位一體」總體布局：經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設

「四個全面」戰略布局：全面建成小康社會、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨

