中共二十屆二中全會閉幕 審議通過《黨和國家機構改革方案》

一連3日在北京舉行的中共二十屆二中全會今日閉幕，新華社發布二十屆二中全會公報，全會審議通過《黨和國家機構改革方案》後，同意將部分內容按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。全會同時審議通過擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單，以及擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，決定將兩份建議名單分別向十四屆全國人大一次會議主席團及全國政協十四屆一次會議主席團推薦。

二十屆二中全會充分肯定中央政治局工作

全會強調，中共二十大對深化機構改革作出重要部署，對於全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興意義重大而深遠；開好十四屆全國人大一次會議及全國政協十四屆一次會議，對進一步動員全黨全國各族人民為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥，具有重大意義。全會並聽取與討論了中共總書記習近平受中央政治局委託作的工作報告，充分肯定二十屆一中全會以來中央政治局的工作。

中國需求收縮、供給衝擊、預期轉弱壓力仍較大

此外，全會認為，中國改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生，全黨必須堅定信心，保持戰略清醒，發揚鬥爭精神，做到「三個更好統籌」，努力實現今年各項目標任務。

要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。要認真貫徹執行黨中央關於新階段疫情防控的決策部署，落實好「乙類乙管」各項措施。要努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，進一步優化市場化法治化國際化營商環境，有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

補齊城鄉基層醫療衛生短板 完善生育支持政策體系

要著力加強保障和改善民生各項工作，落實落細就業優先政策，保障好困難群眾的基本生活，扎牢社會保障網，補齊醫療衛生特別是城鄉基層醫療衛生公共服務的短板，完善生育支持政策體系。全面推進鄉村振興，鞏固拓展脫貧攻堅成果，防止發生規模性返貧。

要堅定不移深化改革開放，緊緊圍繞全面建設社會主義現代化國家的目標，推出一批戰略性、創造性、引領性改革舉措，加強改革系統集成、協同高效，在重要領域和關鍵環節取得新突破。

加強及完善現代金融監管 推動高水平對外開放

要堅持和完善社會主義基本經濟制度，完善中國特色現代企業制度，加強和完善現代金融監管，推動高水平對外開放，統籌謀劃好各領域的改革。注重完善改革落實機制，推動改革舉措落地見效，不斷增強社會主義現代化建設的動力和活力，把中國制度優勢更好轉化為國家治理效能。

要深入貫徹落實中共二十大對黨的建設作出的戰略部署，時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定，健全全面從嚴治黨體系，以黨的政治建設為統領，扎實推進黨的各方面建設，推動新時代黨的建設新的偉大工程向縱深發展。在全黨深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，要科學謀劃、精心組織，強化理論學習和運用，取得實實在在的成效。

要抓好換屆後領導班子思想政治建設

要抓好換屆後的領導班子思想政治建設，嚴格執行民主集中制，營造風清氣正的政治生態，形成團結協作、敢於擔當、善作善成的生動局面。要堅持以嚴的基調強化正風肅紀，持續深化糾治「四風」，大興調查研究之風，大力弘揚求真務實、真抓實幹的作風，真正做出經得起歷史和人民檢驗的實績。要一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

要推動二十大精神進進城鄉社區、進校園、進網站

全會並強調，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，是當前和今後一個時期全黨的首要政治任務，要推動學習宣傳貫徹往深裡走、往實裡走。要豐富載體、創新手段，以人民群眾喜聞樂見的形式推動黨的二十大精神進機關、進企事業單位、進城鄉社區、進校園、進軍營、進各類新經濟組織和新社會組織、進網站，使黨的二十大精神真正深入人心。

