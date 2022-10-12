中共十九屆七中全會公報：確立習近平核心地位 二十大審議黨章修正案

中共十九屆中央委員會第七次全體會議(十九屆七中全會)今日閉幕。新華社發布會議公報，指全會決定中共第二十次全國代表大會(二十大)於本月16日在北京召開，且討論並通過了中共十九屆中央委員會向中共二十大的報告及《中國共產黨章程(修正案)》等3份文件，決定將3份文件提請二十大審查和審議。

七中全會：在習近平堅強領導下黨和國家事業取得重大成就

會議公報又指，全會總結了中共十九大以來5年的工作，一致認為，「十九大以來的5年，是極不尋常、極不平凡的5年」，5年來黨和國家事業的重大成就，「是在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的」。

會議公報強調，「黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位，反映了全黨全軍全國各族人民共同心願，對新時代黨和國家事業發展、對推進中華民族偉大復興歷史進程具有決定性意義」，要求全黨要「深刻領悟『兩個確立』*的決定性意義，增強『四個意識』*、堅定『四個自信』*、做到『兩個維護』*，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥」。

七中全會：過去5年有效實施對特區的全面管治權

會議公報並提到香港和台灣問題，指十九大以來的5年，「依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實『愛國者治港』原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。堅持一個中國原則和『九二共識』，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對『台獨』的堅強決心和強大能力」，而外交上更「堅持國家利益為重、國內政治優先，保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權」。

* 註：

兩個確立：確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位

四個意識：政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識

四個自信：中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信

兩個維護：堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導