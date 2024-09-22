中國三個省以江湖為名　地圖上卻無「浙江」大河

神州冷知識｜直接以江湖為名 你知道是哪3省嗎？

中國34個省級行政區的名字各有來由，其中有3個省是直接、完整地以當地河流或湖泊為名，大家知道是哪3個嗎？

文章出處：「當代中國」網站

黑龍江 3000公里中俄國界

直接以河流和湖泊為名的省份，最北的是黑龍江省；該省因為黑龍江流經而得名。

作為河流的黑龍江全長5,000公里，流經中國、蒙古和俄羅斯，其中約3,000公里是中國和俄羅斯的國界河，中國方面主要就在黑龍江省境內；若以中國境內（包括國界河）的長度計，黑龍江是中國第三長河。

這條河為何稱為黑龍江？據說是因為其水色黝黑，蜿蜒如遊龍。至於黑龍江省，它不單是中國最北，也是最東端的省級行政區，面積47.3萬平方公里，為中國第6大省區，常住人口超過3,000萬，省會哈爾濱。

該省是中國重要的裝備製造業、能源工業基地，農業也非常發達，耕地面積、糧食產量都居全國第一，是名副其實的糧倉。