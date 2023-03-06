中國今年GDP目標增速5%左右 李克強：著力擴大內需

十四屆全國人大一次會議昨開幕，國務院總理李克強發表任內最後一份政府工作報告，將今年經濟增長目標定為「5%左右」，要求堅持「穩字當頭、穩中求進」，著力擴大國內需求，將恢復和擴大消費擺在優先位置。
李克強形容，過去5年極不尋常、極不平凡，特別是過去一年中國經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，但在黨中央堅強領導下，中國「在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務」，中國經濟展現出堅強韌性。去年全年GDP增長3%，城鎮新增就業1,206萬人，失業率降至5.5%，居民消費價格指數(CPI)上漲2%；貨物進出口總額增長7.7%；財政赤字率控制在2.8%；糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤；基礎設施、製造業投資分別增長9.4%、9.1%，帶動固定資產投資增長5.1%，一定程度上彌補消費收縮缺口。
李克強倡完善生育支持政策體系
展望今年，李克強預期GDP增長目標為5%左右、CPI漲幅3%左右；城鎮新增就業1,200萬人左右，失業率5.5%左右；糧食產量保持在1.3萬億斤以上；赤字率擬按3%安排；擬安排地方政府專項債券3.8萬億元等。李克強並強調，要多渠道增加城鄉居民收入，穩定大宗消費，推動生活服務消費恢復；加強住房保障體系建設，支持剛性和改善性住房需求，解決好新市民、青年人等住房問題；加強養老服務保障，完善生育支持政策體系等。