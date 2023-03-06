中國今年GDP目標增速5%左右 李克強：著力擴大內需

李克強形容，過去5年極不尋常、極不平凡，特別是過去一年中國經濟發展遇到疫情等國內外多重超預期因素衝擊，但在黨中央堅強領導下，中國「在攻堅克難中穩住了經濟大盤，在複雜多變的環境中基本完成全年發展主要目標任務」，中國經濟展現出堅強韌性。去年全年GDP增長3%，城鎮新增就業1,206萬人，失業率降至5.5%，居民消費價格指數(CPI)上漲2%；貨物進出口總額增長7.7%；財政赤字率控制在2.8%；糧食產量1.37萬億斤，增產74億斤；基礎設施、製造業投資分別增長9.4%、9.1%，帶動固定資產投資增長5.1%，一定程度上彌補消費收縮缺口。