中國佛協通過「釋永信條款」　住持任期上限10年及70歲退休

中國佛教協會近日通過《漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法》，明確規定住持在同一佛教活動場所最多連任兩屆，每屆5年，累計任職不得超過10年。此項新規被外界視為針對河南少林寺前方丈釋永信長期把持寺務所推出的改革措施。

據內媒《澎湃新聞》報道，根據新辦法第6條規定，住持每屆任期5年，同一佛教活動場所連續任職不超過2屆，累計任職不超過3屆。教職人員10人以上的佛教活動場所住持任職應嚴格遵守相關任期和任職屆數規定。

財務審計不合格者不得連任

新規同時要求住持每屆任期屆滿後應進行財務審計，財務審計不合格者不得連任。在同一佛教活動場所連任住持10年以上者，任期屆滿後不得連任。此外，70歲以上的佛教教職人員不再擔任新一屆住持。