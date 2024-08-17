中國再添3項世界遺產　千湖綠洲、候鳥秘境、北京中軸線

中國擁有的世界遺產再多3項！以「沙漠千湖」聞名的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、以「候鳥天堂」著稱的中國黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）以及「中國理想都城秩序的傑作」北京中軸線，被列入聯合國《世界遺產名錄》。
文章出處：「當代中國」網站
2024年7月26日-27日，在印度新德里舉行的第46屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上，中國申報的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、中國黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）、「北京中軸線：中國理想都城秩序的傑作」均通過評審，被列入《世界遺產名錄》。至此，中國擁有的世界遺產數量達到59項。
中國的世界遺產：巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群
巴丹吉林沙漠地處內蒙古阿拉善高原，是中國第三大沙漠，擁有世界最高的固定沙山（相對高度460米）、最密集的沙漠湖泊以及多樣的風蝕地貌。巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群於2020年申報世界遺產。
世界遺產委員會認為，巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群擁有「獨特、稀有、絕妙的高大沙山」以及「無數色彩斑斕的丘間湖泊」，是全球范圍內具有罕見自然美的沙漠景觀之一。
中國的世界遺產：黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）
中國黃（渤）海候鳥棲息地位於世界最大的潮間帶濕地，第二期包括5個擴展提名地：上海崇明東灘、山東東營黃河口、河北滄州南大港、遼寧大連蛇島—老鐵山和遼寧丹東鴨綠江口。
國家林草局有關負責人介紹，今次提名地的擴展，是對棲息地（第一期）的重大邊界調整。棲息地（第一期）於2019年列入《世界遺產名錄》，當中，位於江蘇的鹽城黃海濕地，是中國第一處濱海濕地類型世界遺產。
世界遺產委員會表示，中國黃（渤）海候鳥棲息具有獨特的生態系統功能，對東亞—澳大利亞西亞遷飛區（EAAF）遷徙水鳥保育，有不可替代的貢獻。東亞—澳大利亞西亞遷飛區縱貫22個國家，為數千萬隻水鳥提供了繁殖、停息和越冬的地方，是全球鳥類多樣性最豐富、瀕危物種比例最高的通道。
中國的世界遺產：北京中軸線
「北京中軸線」縱貫北京老城南北，始建於13世紀，形成於16世紀，此後經不斷演進發展，形成今天世界最長的城市軸線。
全長7.8公里的北京中軸線，共有15個遺產構成要素，自北向南依次為：鐘鼓樓、萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門、外金水橋、太廟、社稷壇、天安門廣場及建築群（天安門廣場、人民英雄紀念碑、毛主席紀念堂、國家博物館和人民大會堂）、正陽門、南段道路遺存、天壇、先農壇、永定門，包含了古代皇家宮苑建築、古代皇家祭祀建築、古代城市管理設施、國家禮儀和公共建築以及居中道路遺存等5大類遺存。其遺產區佔地面積589公頃，緩衝區面積4,542公頃。
北京中軸線的「申遺」之路歷經12年，世界遺產委員會認為，其展現出中國古籍《周禮·考工記》所記載的理想都城規劃範式，體現「中」、「和」哲學思想，為世界城市規劃史作出了重要貢獻；並認可「北京中軸線」的完整性、真實性和保護管理狀況。
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