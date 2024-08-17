中國再添3項世界遺產　千湖綠洲、候鳥秘境、北京中軸線

中國擁有的世界遺產再多3項！以「沙漠千湖」聞名的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、以「候鳥天堂」著稱的中國黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）以及「中國理想都城秩序的傑作」北京中軸線，被列入聯合國《世界遺產名錄》。

文章出處：「當代中國」網站

2024年7月26日-27日，在印度新德里舉行的第46屆聯合國教科文組織世界遺產委員會會議上，中國申報的巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群、中國黃（渤）海候鳥棲息地（第二期）、「北京中軸線：中國理想都城秩序的傑作」均通過評審，被列入《世界遺產名錄》。至此，中國擁有的世界遺產數量達到59項。

中國的世界遺產：巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群

巴丹吉林沙漠地處內蒙古阿拉善高原，是中國第三大沙漠，擁有世界最高的固定沙山（相對高度460米）、最密集的沙漠湖泊以及多樣的風蝕地貌。巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群於2020年申報世界遺產。