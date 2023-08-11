中國出境旅行團「住宿+機票」解禁 擴至日韓美國澳洲

中國文化和旅遊部辦公廳昨發布《關於恢復旅行社經營中國公民赴有關國家和地區(第三批)出境團隊旅遊業務的通知》，恢復出團和「住宿+機票」業務的旅遊目的地再增78個國家，包括南韓、日本、以色列、印度、美國和德國等。內媒報道，消息發布後，內地旅遊在線平台上簽證諮詢量和出境旅遊產品諮詢量大幅攀升，土耳其、澳洲和日本的關注度最高。

日本澳洲土耳其搜尋大熱

旅遊平台「同程旅行」稱，土耳其、澳洲、日本和北歐等熱門目的地的出境跟團遊產品已上線，並指上述消息發布後，平台的簽證諮詢量較前日同時段增近3倍，赴相關國家的出境遊產品諮詢量大幅攀升。土耳其、澳洲和日本最受用戶關注，其中土耳其旅遊諮詢量漲逾10倍。土耳其出乎意料成熱門出遊點，報道指同程旅行在土耳其產品中，新增了網紅公路D400、最美沿海公路等近年來流行的公路旅行產品。

熱門出發期中秋國慶

「驢媽媽旅遊網」數據顯示，熱門出發時間集中在9月28日至10月6日，即國慶和中秋假期。短線方面，日本、南韓和土耳其等人氣最高；長線方面，澳洲、英國，德國及一些北歐國家。中國分別在今年2月和3月先後放寬前往部分國家的旅行團，今次則擴至過往較受中國遊客歡迎的日、韓和澳洲。泰國、日本、澳洲和德國等國家，一向是中國遊客消費最大得益國家。這是中國旅行團客時隔逾3年回到日本，普遍認為將大為刺激日本旅遊業。除了日、韓、土耳其、美國、澳洲和德國外，最新放寬的旅遊地包括以色列、印度、英國、奧地利、芬蘭、荷蘭、挪威、瑞典、墨西哥，以及秘魯等南美國家。