中國前司法部長傅政華被「雙開」 中紀委轟「政治品行極為卑劣」

中紀委國家監委網站今日通報，中共十九屆中央委員、全國政協社會和法制委員會前副主任傅政華嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職，終止中共十九大代表資格，收繳違紀違法所得，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

67歲的傅政華曾任北京市公安局長、公安部常務副部長等職務，2018年3月至2020年4月出任司法部長，2020年5月調任全國政協社會和法制委員會副主席，至去年10月落馬，落馬時已有消息指，傅政華所涉問題與2020年4月落馬的公安部前副部長孫力軍有關，而傅政華是繼李東生、孟宏偉及孫力軍之後，十八大以來第四位落馬的公安部前副部長。

參加孫力軍政治集團 危害黨的集中統一

中紀委國家監委今日的通報，直指傅政華「參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私」，又炮轟傅政華「完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無『四個意識』(政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識)，背離『兩個維護』(堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導)，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段」，兼且「在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響；長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；長期搞迷信活動，對抗組織審查」。

特權思想極為嚴重 公器私用 貪婪腐化

通報又提到，傅政華無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受巨額財物。

通報指，傅政華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、徇私枉法犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質特別惡劣，情節特別嚴重，應予嚴肅處理。