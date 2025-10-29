中國古代曾到處有大象　雲南科技保育重迎亞洲象嬰兒潮

在雲南西雙版納，市民的手機不單會收到新聞推送和快遞通知，更會收到一種特殊的提示——附近有野象出沒。

作為瀕危物種的亞洲象，如何在中國迎來「嬰兒潮」？當大象和人類的生存空間重疊時，如何真正做到「人象共生」？

文章出處：「當代中國」網站

古代中國曾經遍布大象

亞洲象是一種高智商、高情商的動物，聰明程度與四、五歲小孩相若，會使用現成的工具，有後天學習能力，而且還有自我意識。大家都知道雲南一帶有野生亞洲象，但原來在古代中國，北至華北平原、黃河流域，南至嶺南地區，都有大象生活的痕迹。

後來隨着歷史上的氣候變遷（從大暖期過渡到寒冷期），亞洲象的生活範圍逐漸南移，直至如今，中國境內的亞洲象主要分佈在雲南省的西雙版納州、普洱市、臨滄市。

除了中國，亞洲象還分布在亞洲南部十多個國家，包括印度、斯里蘭卡、尼泊爾、馬來西亞等。

過去一百年，由於非法獵殺、棲息地減少等原因，全球亞洲象數量急劇下降。亞洲象也因此被國際自然保護聯盟（IUCN）和《瀕危野生動植物種國際貿易公約》列入瀕危物種，中國也將其列為國家一級重點保護動物。

不過好消息是，在全球種群數量下降的情況下，中國的亞洲象數量從上世紀80年代的170頭左右增長到目前的300多頭。幾近滅絕之時迎來「嬰兒潮」，這是怎麼發生的？