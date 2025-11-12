中國商人於坦桑尼亞遭持槍勒索　10張「練功券」機智自救

近日，中國商人劉先生（化姓）在在非洲坦桑尼亞出差，遭到武裝人員持槍勒索，最終以10張「練功券」獲得放行，他希望藉此提醒赴坦桑尼亞的旅客應注意自身安全。
據《瀟湘晨報》11日報道，劉先生表示他在11月10日從酒店搭乘的士出門，行駛約五分鐘後，被一輛貨車攔下，車上六名持槍武裝人員要求他出示身分證明。劉先生持有商務簽證，當場提供了護照和邀請函。
被六名持槍武裝人員脅持
雖然劉先生在手機上出示了相關證件，但對方堅持要求提供紙本文件。因無法立即提供，劉先生被「請」上車。車上他質問自己違反了哪條法律，對方卻沒有明確回應，只含糊表示他的情況「很危險」。不久後，車輛停下，武裝人員開始向劉先生索取金錢。
「他沒有明說money這個詞，只是各種比劃暗示。他一開始要200美元（約1,554港元），我說沒有，他就要人民幣，我給了10張他們就放了我。」劉先生說。這10張是所謂的「練功券」，一種銀行點鈔比賽用的道具，外觀與真鈔相似但並非真錢。
曾遇警察稱肚餓索過路費
劉先生透露，自己在坦桑尼亞近三個月期間已遭遇四次勒索。「上次遇到一個警察，檢查我的簽證沒問題，結果他說自己肚子餓了，給點錢不然不讓走。前三次他們要的少，大概人民幣四五十塊錢，要的不多就給了。」在網上分享遭遇後，劉先生收到當地同胞私信，提醒哪些街道應避開，哪些時間點不宜外出，他認為相關資訊很實用。
許多網民稱讚劉先生機智、「練功券變救命券」；不過也有網友擔心，之後被發現使用假鈔，認為這個方法恐怕不再重複使用。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章