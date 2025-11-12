中國商人於坦桑尼亞遭持槍勒索　10張「練功券」機智自救

「練功券」是一種銀行點鈔比賽用的道具，外觀與真鈔相似。

近日，中國商人劉先生（化姓）在在非洲坦桑尼亞出差，遭到武裝人員持槍勒索，最終以10張「練功券」獲得放行，他希望藉此提醒赴坦桑尼亞的旅客應注意自身安全。

據《瀟湘晨報》11日報道，劉先生表示他在11月10日從酒店搭乘的士出門，行駛約五分鐘後，被一輛貨車攔下，車上六名持槍武裝人員要求他出示身分證明。劉先生持有商務簽證，當場提供了護照和邀請函。

被六名持槍武裝人員脅持

雖然劉先生在手機上出示了相關證件，但對方堅持要求提供紙本文件。因無法立即提供，劉先生被「請」上車。車上他質問自己違反了哪條法律，對方卻沒有明確回應，只含糊表示他的情況「很危險」。不久後，車輛停下，武裝人員開始向劉先生索取金錢。