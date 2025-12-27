中國地理｜唯一省區以3個字作簡稱　「內蒙古」由來有段故

中國省區簡稱都是單字 只有一例外 3個字！

為了與蒙古國簡稱有區別？ 無論如何，中國北面有了一個叫蒙古的國家。在中文語境中，該國家被稱簡稱為「蒙」似乎是理所當然。現在大家看新聞報道，提到中國和蒙古關係常會說成「中蒙關係」，又會提到「中蒙是山水相連的近鄰」等等。 網上不少文章提到，假如內蒙古又簡稱「蒙」，與蒙古的「蒙」就不好區別了。而更重要的是，因為歷史、民族、政治等複雜背景，這甚至可能引起不必要聯想和爭議，影響兩國關係。 若是大家記得數年前希臘和北馬其頓的國名爭議事件，應能想像類似的事情能有多敏感。 另外，有人提出內蒙古車牌號也只是一個「蒙」字。對此有網文認為，內蒙古的簡稱有3個字，可是車牌容納的字數有限，必須作取捨，用「內」或「古」顯然不適合，唯有用「蒙」字了。而且這是交通領域問題，不影響「內蒙古」作為該自治區的正式簡稱。 少一字 叫「內蒙」可以嗎？ 當然，網絡上未找到官方對簡稱問題的說明，以上只是網民比較主流觀點，是否合理和可信，大家要自行研判。 好了，如果「蒙」字可能會混淆，用「內蒙」又可以嗎？內地一些主流媒體的報道確提到「內蒙古自治區，簡稱『內蒙古』或『內蒙』」；在當地民眾口語中，亦常會以「內蒙」作為自治區簡稱。