中國地震｜5級以上年均逾30次 這個省佔三分一！

中國是地震多發、地震災害最嚴重的國家之一，平均每年發生的5級及以上地震多達30餘次，而其中一個省佔了超過三分之一！ 文章出處：「當代中國」網站 5個集中地區 23條地震帶

地震可以分為火山地震、構造地震、陷落地震、誘發地震等類型，而全球的地震九成以上屬構造地震，亦即由地殼運動的岩層錯動和破裂所造成，這類地震的震動強度大，影響範圍廣。 全球主要地震帶有3條：歐亞地震帶、海嶺地震帶和環太平洋地震帶，後者分布最廣、地震次數最多。中國地理位置，正是東受環太平洋地震帶的影響，西南和西北則處於歐亞地震帶上。 中國境內還有5個地震活動集中地區，並分布有23條地震帶，逾半省區都或多或少都「踩」到地震帶，毗鄰香港的廣東亦不例外。 要注意的是，地震帶是專家根據歷史記錄所劃分的區域，其發生地震概率會較高，但卻不等於不在地震帶上就不會地震。 台灣有感地震每年1000次

中國地震的「多」會是甚麼概念？據媒體報道，從1914至2014的百年間，中國5級或以上地震有3,888次，單計算7級或以上地震也有126次之多。另一組數據更觸目驚心：在中國佔全球不到7%的國土上，發生了全球約1/3大陸地震；中國約57%城市和58%國土位於地震高風險區。 中國哪一省地震最多呢？很多人會猜到是環太平洋地震帶上的台灣。上述百年統計顯示，台灣發生了全國36 .6%的5級或以上地震。台灣「遭遇」7級或以上地震同樣最多，佔全國34 .1%，共43次。 如果把大小震級全都統計，台灣地震數字或超乎大家想像。當地氣象部門資料稱，目前台灣每年可記錄近40,000次地震，其中有感地震大約1,000 次，平均每天接近3次。 說台灣地震，很多人會記得1999年「9·21南投地震」。它的震央在台灣中部南投集集鎮附近，強度7.3級，造成該省多個縣市共5萬多幢房屋全毀，2,400多人死亡。 1976年唐山地震 24萬人罹難

除了台灣，西藏、新疆和雲南亦是多地震省區，百年間3地共發生1,400多次5級或以上地震，佔總數36.6%。 有一點必須注意，地震的烈度除了與震級有關，亦與震源深度、距離等因素有關。同一震級的地震，震源深度愈淺，烈度會愈大，破壞力愈強。甚麼是烈度？簡單來說就是地震帶來的晃動程度。 而地震造成多大破壞和多少傷亡，亦要視乎發生地點。如果地震發生在人煙稀少地區，影響或較小，若發生在城市周邊，情況就可能很嚴重，1978年7月28日河北省唐山大地震正是後者的例子。 唐山大地震的震央就在唐山市區，震級達7.8，震源深度僅12公里，結果整座城市瞬間夷為平地，當地和周邊地區4.2萬人罹難。這是20世紀以來，中國災情和傷亡最慘重的地震。 汶川8級大地震 5%國土受災