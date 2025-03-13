中國城市名哪一字出現最多？　十分一城市有這字！｜神州冷知識

水中陸地變行政區劃 中國行政區劃中，城市共有4個直轄市、290多個地級市、390多個縣級市，還有特別行政區，大大小小總數共約700個。 有人說，城市名出現最多的肯定是「市」字。那當然是開玩笑，因為「市」屬行政區劃單位，算不上地名；地名有「市」的城市，全國只有湖南的津市一個；加上行政區劃單位，她叫做津市市。 不過中國城市中出現得最多的一個字，與古代的行政區劃確有關，它就是「州」字。 「州」原指水中的陸地，後來被引申成為行政區劃單位，相傳大禹便劃分天下為「九州」。至約2,000年前的漢代，「州」逐漸成為實際行政區劃單位，當時「州」的級別大約相當於現今的省。

廣東8個 全國最多 此後中國行政區劃屢有改變，「州」的級別和管轄範圍亦不斷變化，更曾被撤銷，由其他行政區劃單位取代。在此期間，一些地方本屬行政區劃概念的「州」字，漸融入成為地名一部份，並一直保留下來，這正是中國現今有很多「州」字地名的一個原因。 現在中國有多少個以「州」為名的城市？據統計，直轄市沒有，而地級市和縣級市加起來共有約70個，即每十個中國城市有一個「州」。 廣東是中國最多「州」的省區，共有8個帶「州」字城市，包括大灣區的廣州、惠州，粵東潮州、梅州，粵西化州、高州、雷州，以及粵北的連州。 廣州是廣東省會，又是中國4個「一線城市」之一，商貿、製造、旅遊業發達。該市人口近1,900萬，為人口最多的「州」。