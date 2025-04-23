中國城市名「山」字第三多　這座「山城」卻與山無關｜神州冷知識

全國36座 廣東佔其4

佛山源自「佛家之山」

廣東4座「山」字城市中，近1,000萬人口的地級市佛山，是最重要一座，可是讓佛山得名的一座山，「個頭」卻可能是最小的。 傳媒報道，唐代貞觀二年（628年），當地居民在一處叫塔坡崗的小山崗，掘得三尊銅佛像，於是將此地稱為「佛家之山」，並立了石牓，上刻「佛山」二字，佛山地名由此而來。據悉，塔坡崗的位置就在現在佛山市中心。 佛山是嶺南文化重鎮，粵劇發源於此；當地還是「武術之鄉」，大家熟悉的黃飛鴻、葉問，皆為佛山人。 現今的佛山經濟發展迅速，轄下順德區、南海區佔了「廣東四小虎」的兩席，家電、陶瓷等製造業非常發達。

「五邑」有台山 鶴山

中山原名香山，是孫中山先生的故鄉。1925年，孫中山先生病逝，當局決定把香山縣改名中山縣以為紀念，所以它的名字源自名人，與自然地理的山無關。1988年，中山升格為地級市。 要補充一點，中山市名稱與自然地理的山無關，惟她前身的香山，名字卻是源自當地一座山——五桂山。 除了廣東4座帶「山」字城市，中國知名度較高的「山」字城市還有河北工業重鎮唐山市、中國最大群島所在的浙江舟山、以「天下奇山」黃山為名的安徽黃山市、中國百強縣（包括縣級市）榜首的江蘇崑山市、不時出現在武俠小說的四川峨眉山市...... 另外，中國帶有「山」字的，還有兩個比市還大的行政區——山東省、山西省；她們名字中的「山」，是太行山。