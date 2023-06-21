上海大學生網購新型毒品　溝入奶茶讓室友先試被發現

記者李宗芳／綜合報道

台語有句俗諺「死道友不死貧道」，指不在乎別人死活，只關心自己是否安好，大陸上海一名男大生上網購買新型毒品，怕出問題不敢自己用，竟想溝入奶茶裏讓室友先「試毒」，不料行為太過鬼祟被對方發現報警處理，近日法院判決出爐男大生遭判刑半年。

毒品偽裝成「護髮素」

據《澎湃新聞》報道，2022年4月就讀於某職業技術學院的「00後」黎姓學生出於好奇，使用翻牆軟體向海外買家諮詢購買新型毒品「為王者GHB」，據稱該毒品喝下後就能讓人精神恍惚，獲得極強刺激感，並能偽裝成「護髮素」發貨，黎男遂花費750元人民幣購買了一瓶。幾天後「護髮素」送到學校，該毒品呈現透明無色，由於是第一次接觸，黎男不敢自己使用，竟「靈機一動」在當天下課後買了一杯奶茶，想將該毒品在其中加入幾滴，給室友服用。

黎男正在猶豫如何將毒品溝入奶茶，其鬼祟行為正好被在宿舍玩遊戲的肖姓室友發現，隨即報警。經審查，黎男走私毒品的犯罪事實被查證，購買的新型毒品也在其書包着被查出，黎男對其明知是毒品仍通過快遞走私入境的犯罪行為供認不諱，上海市青浦區人民檢察院於2023年2月10日對被告人黎男依法提起公訴，近日，法院以犯走私毒品罪判處其有期徒刑六個月，並處罰金。

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