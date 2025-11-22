中國太空人食物｜由楊利偉食月餅到中國空間站製雞翼進化史

早期載人航天處於初步探索階段，飛行時間短、物資攜帶能力有限，同時進食進水相關設施設備還不夠完善，所以航天食品必須質量輕、體積小，主要是脫水食品和即食食品。這個階段，太空食品種類少，口感、味道和進食體驗相對較差，只能保證航天員補充能量的需求，完全算不上「美食」。

神六到神十｜加熱食品和個性化定制食品 2005年，神舟六號載人飛船配備了食品加熱器，航天員第一次在太空吃上了熱飯，還新增了復水菜和凍乾水果。 隨着太空探索的深入，中國對於太空食品科技的研究也不斷發展。解決了「怎麼吃」之後，就開始考慮「吃甚麼」。太空食品不再僅限於傳統的脫水食品，而是更注重種類多樣性、營養均衡以及食用體驗。到了2008年的神舟七號，食品種類就從40多種增加到80多種。 2013年的神舟十號，太空食品與此前最大的區別，是可以根據航天員的口味進行個性化定制。從滿足營養需求到兼顧飲食偏好，航天員的飲食體驗進一步人性化。

神十二到神十四｜新鮮水果送入太空 2021年，神舟十二號實現將新鮮蘋果送入太空，打破航天員在太空中只能吃凍乾水果的狀況。選擇蘋果的原因，不僅是因為營養好、可以長時間保存，而且不用去皮，汁水少。而神州十四號選擇了提子，因為其無籽、吃起來更方便，產生的廚餘廢物也更少。