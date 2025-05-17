中國太空站發現微生物新品種　命名為「天宮尼爾菌」

內地官媒《央視》披露，中國太空站內發現一種微生物新物種，命名為「天宮尼爾菌」，此發現不僅是太空微生物研究重大突破，也為太空生命支持系統提供重要參考。
隨返回艙帶回地面
根據中國載人航天工程辦公室消息，此微生物樣本由神舟15號太空人，於2023年5月期間利用無菌擦拭工具，對空間站艙內表面進行採樣後低溫儲存，並隨返回艙帶回地面。經過中科院微生物研究所等單位鑑定，確認是一種從未在地球上發現的新物種。
報導指出，「天宮尼爾菌」是一種革蘭氏陽性、產芽孢的細菌，對微重力、輻射、高低溫等空間極端環境展現出強大適應能力。科研人員指出，這種細菌在生理特性與代謝潛力上均具備高度研究價值。
命名向岩士唐致敬
中國科學院微生物研究所研究員張蕾表示：「這個新物種的最大特點是，在太空這種極端環境下的穩定性和存活能力。」她指出：「我們初步發現它在一些有機物降解方面具有特殊酶活性，這對於太空中有機廢棄物的循環利用，是一個潛在的突破口。」
至於天宮尼爾菌的命名，也蘊含特殊意義，命名中「天宮」指的是中國太空站，「尼爾」則致敬於人類首位登月者尼爾·岩士唐（Neil Armstrong），象徵中外航天探索精神的交匯。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章