中國太空站發現微生物新品種　命名為「天宮尼爾菌」

內地官媒《央視》披露，中國太空站內發現一種微生物新物種，命名為「天宮尼爾菌」，此發現不僅是太空微生物研究重大突破，也為太空生命支持系統提供重要參考。

隨返回艙帶回地面

根據中國載人航天工程辦公室消息，此微生物樣本由神舟15號太空人，於2023年5月期間利用無菌擦拭工具，對空間站艙內表面進行採樣後低溫儲存，並隨返回艙帶回地面。經過中科院微生物研究所等單位鑑定，確認是一種從未在地球上發現的新物種。

報導指出，「天宮尼爾菌」是一種革蘭氏陽性、產芽孢的細菌，對微重力、輻射、高低溫等空間極端環境展現出強大適應能力。科研人員指出，這種細菌在生理特性與代謝潛力上均具備高度研究價值。