中國奇情│女子困lift開門竟為無人層 雜物、老鼠同時湧入 驚呼：電視劇都諗唔到

四川一名祝姓女子早上搭電梯時，電梯竟自動運行到無人居住的二樓，隨即電梯門自動打開，瞬間雜物全部往電梯裡灌入，還有一隻大老鼠竄出。（微博@封面新聞）

日前，大陸四川一名祝姓女子早上搭電梯時，遭遇驚魂一刻，電梯竟自動運行到無人居住的二樓，隨即電梯門打開，瞬間雜物全部往電梯裏湧入，碗、盆、籠子，還有一隻大老鼠竄出，嚇得她忍不住尖叫出聲。在等待救援的過程中，她試圖自救，艱難地爬出電梯，卻發現唯一的大門把手被破壞，脫困過程可說是一波三折。獲救後，祝女心有餘悸地表示「可能連電視劇都不會這樣拍！」

自救爬出雜物堆 唯一出口壞把手

根據《紅星新聞》報道，祝女稱，小區二樓是商家，電梯二樓的按鍵一直處於關閉狀態。當發現電梯異常後，她立即通過電梯的緊急按鈕，聯繫了小區的物業管理。管理員請她不要着急，祝女在電梯裏等待了約15分鐘，依舊沒有人來救援，便想辦法自救。祝女表示「神經一直緊繃着，整個過程中都非常害怕」，她發現能從堵在電梯門口的雜物架中間的縫隙爬出去。原本以為逃出電梯後就可以離開了，沒想到進到房間後，兩旁的置物架堆滿了東西，只有一道通往外面的大門，但大門的門把手被破壞了，根本無法打開。時間過了很久，救援人員才趕來，「從外面把門打開的，我第一時間就跑出去了」。

祝女告訴媒體，她在群組講述了她的遭遇，才得知當天事發前就有2人先後向物業反映過電梯存在異常。她質疑，「當時為什麼沒有立刻檢查？」、「電梯門外為何堆放大量雜物？」、「誰又該為此負責？」

事情發生後，電梯維保公司的人員查明電梯故障原因是安全開關損壞，並進行了更換，同時對電梯進行了全面檢查。至於電梯外的雜物是臨時堆放的，已經清理。相關負責人稱，因為該樓層目前正在裝修，才會把東西暫放在那裏。

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