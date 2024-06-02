中國女生墮樓客死新加坡　父稱男友有可疑　反被指涉家暴

中國一名20歲女子李佳軒在新加坡留學8年，日前卻在住處附近墜樓身亡，警方研判是輕生，但李父和李女男友各執一詞，男友還踢爆李父過去多次家暴女兒，讓女兒心生恐懼。
綜合內媒報道，李佳軒5月23日被人發現陳屍在住處隔壁的公寓天井底部，警方初步排除他殺，但李父不認為女兒有輕生的可能。且在李女過世前，她已完成所有考試、大學入學申請，在學業方面沒有什麼壓力，同時她還有位交往約11個月的同校男友張成（化名），在李女墜亡後，張成透過李女微信通知李父這個噩耗。
用李女帳號詢問李父和朋友
張成最近向新加坡媒體表示，21日晚上女友看上去沒有異狀，他們也沒有吵架，22日晚上他未和女友在一起，怎知隔天23日早上就被通知女友過世，且警方已經調查過他的不在場證明。
雖然李父質疑張成在李女死後拿走財物、登入李女社交帳號意圖不明，呼籲當局查明真相，張成表示指控不實。因為張成當初登入李女帳號，乃因23日睡醒後遲遲找不到李女，只好用李女帳號詢問李父和她朋友，但都沒人知道李女去了哪裏，李父也沒有回覆消息，直到李女的寄宿家庭通知「警察需要見他」，張成才得知女友死訊。
稱已將財物交給警方
張成還爆料，二人交往的11個月裏，李女多次表現出對父親的恐懼，還曾傳過自己的傷勢照片給他看，更哭訴害怕回國需要面對父親、和其同住等等，但張成也並不完全了解李家父女的具體情況。對於被李父指控佔有李女財物，張成提出警方的回執單表示，事發後25日他已將李女留在他家的護照、1台平板電腦、1個手提包交給警方。
報道稱，李女墜亡的大樓監視器曾拍到李女最後身影，她在23日凌晨3時許就走上高樓層，坐在社區高處，期間也和朋友傳過訊息，但都沒有透露出不尋常的蛛絲馬跡。張成也坦言知道李父不喜歡他，但彼此都沒見過面、說過話，也不知道自己為何被討厭，並稱女友非常可愛、善良又堅強，既替他人着想，又不願讓他人擔心。至於李女是否罹患抑鬱症，張成表示他沒有聽女友提起相關訊息，自己也不是專業醫生，無從判斷。
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