中國女生墮樓客死新加坡　父稱男友有可疑　反被指涉家暴

中國一名20歲女子李佳軒在新加坡留學8年，日前卻在住處附近墜樓身亡，警方研判是輕生，但李父和李女男友各執一詞，男友還踢爆李父過去多次家暴女兒，讓女兒心生恐懼。

綜合內媒報道，李佳軒5月23日被人發現陳屍在住處隔壁的公寓天井底部，警方初步排除他殺，但李父不認為女兒有輕生的可能。且在李女過世前，她已完成所有考試、大學入學申請，在學業方面沒有什麼壓力，同時她還有位交往約11個月的同校男友張成（化名），在李女墜亡後，張成透過李女微信通知李父這個噩耗。

用李女帳號詢問李父和朋友

張成最近向新加坡媒體表示，21日晚上女友看上去沒有異狀，他們也沒有吵架，22日晚上他未和女友在一起，怎知隔天23日早上就被通知女友過世，且警方已經調查過他的不在場證明。

雖然李父質疑張成在李女死後拿走財物、登入李女社交帳號意圖不明，呼籲當局查明真相，張成表示指控不實。因為張成當初登入李女帳號，乃因23日睡醒後遲遲找不到李女，只好用李女帳號詢問李父和她朋友，但都沒人知道李女去了哪裏，李父也沒有回覆消息，直到李女的寄宿家庭通知「警察需要見他」，張成才得知女友死訊。