中國女遊客為撿相機潛入海　與水下暗流搏鬥命喪印尼87米深海

一名中國女遊客「五一連假」期間在印尼潛水時，發現GoPro運動相機掉落海中。而她為了撿回相機潛入深海，卻不幸失蹤。其遺體最終被發現沉入87公尺深的海底。

報道稱，張曉涵在潛水旅行中，發現自己的GoPro運動相機落入海裡，為找回相機而潛入大海。根據《DIVE Magazine》，目擊者稱，張曉涵沒有穿戴潛水裝備就跳回海中，自此失去蹤影，並於當地時間上午9點許被通報失蹤。

發現遺體的地方是當地最受歡迎的一條潛水路線

當地搜救機構「Basarnas Balikpapan」在張曉涵失蹤後馬上進行搜救。機構主管透露，張曉涵的遺體在水面下87米深地點被找到。

該機構主管稱，「我們已經將聯合搜救隊的所有潛水員都派了出去，儘管如此，由於深度太深，最開始對該遺體的打撈嘗試並沒有成功」。由於當時水深且水流強勁，潛水員經多次嘗試後，最終將張曉涵的遺體打撈上岸。據悉，發現遺體的地方，是當地最受歡迎的一條潛水路線。

張曉涵的遺體被運至貝勞縣（Kabupaten Berau）一個港口，被送往當地醫院進行進一步的檢查和鑑定。

警方表示，張曉涵的GoPro已被找到，並記錄了她生前與強大水下暗流搏鬥的最後畫面。但目前警方還在聯繫死者家屬，在此之前不會公布畫面與其他更多細節。

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