中國女遊泰疑遭熟人同胞綁架撕票　綁匪肢解肉參棄屍

近日，一名中國女子獨自赴泰國後失蹤。13日中午，泰國警方通報稱該女子疑似被撕票，監視器捕捉到其生前最後行蹤，並在北柳府某村莊發現疑似為受害者的屍塊。

據內媒《紅星新聞》報道，泰國警方12日通報​​，38歲中國女子Yan Ruimin（音）失蹤多日，根據其朋友Cai Boxuan（音）提供的報案線索，警方從監控中找到了Yan Ruimin最後的蹤跡。根據車輛行駛路線排查，警方發現了多處血跡以及Yan Ruimin個人手提包被燒毀後的殘留物。

13日中午，泰國警方最新通報稱，在北柳府Bang Phra地區的村莊發現人體腿部殘骸，懷疑是Yan Ruimin的屍塊。目前警方尚未進行DNA鑑定，但根據初步調查結果判斷，Yan Ruimin極有可能已經死亡。

索要100萬元人民幣

據33歲男子Cai Boxuan報案稱，Yan Ruimin從馬來西亞獨自一人入境泰國遊玩，而他從6月30日起就與Yan Ruimin失去聯繫。 Cai Boxuan稱，對方原本告訴他將在7月2日前往布吉島，但並沒有出現。他發現，Yan Ruimin雖然不回覆他的微信訊息，但手機卻保持開機狀態。

據報道，在此期間，有綁匪給Yan Ruimin的家屬打電話，索要100萬元人民幣（約108萬港元）的贖金，並聲稱如果家屬報警就將撕票。目前，Yan Ruimin的家屬已經抵達泰國，正在尋求當地警方的協助。

泰國警方表示，32歲的中國安徽籍男子Ma Yanqing（音）有重大犯案嫌疑。警方透露，1日17時26分，Ma Yanqing開着汽車接送 Ruimin，這輛車是他在6月30日租賃的。隨後，兩人邊走邊逛，也有手拉手的親密動作，警方因此判斷兩人是熟人關係。