中國富商六口滅門案年半後　菲律賓疑犯車房挖出「失蹤母子」骸骨

菲律賓之前發生當地居在的中國富商一家六口遭綁架滅門案，警方遲遲找不到最後的兩名被害者。直到2月7日警方宣布找到最後兩具遺骸被埋在令犯家中車房地底，死者身分為中國籍洪姓女子及11歲兒子。

據《新京報》等綜合報道，據菲律賓警方反綁架大隊官方社交平台發布通告，目前已確定這兩具遺骸與2023年10月30日6名中國公民被人從家中綁架一案有關，為同一宗案件的死。

根據2月4日被捕的疑犯主腦約翰古臣的口供，警方在2月7日晚上7點挖掘，並最後根據遺骸上的衣物以及法醫的DNA鑒定，確定了遺骸身份。