中國富商六口滅門案年半後　菲律賓疑犯車房挖出「失蹤母子」骸骨

菲律賓之前發生當地居在的中國富商一家六口遭綁架滅門案，警方遲遲找不到最後的兩名被害者。直到2月7日警方宣布找到最後兩具遺骸被埋在令犯家中車房地底，死者身分為中國籍洪姓女子及11歲兒子。
據《新京報》等綜合報道，據菲律賓警方反綁架大隊官方社交平台發布通告，目前已確定這兩具遺骸與2023年10月30日6名中國公民被人從家中綁架一案有關，為同一宗案件的死。
根據2月4日被捕的疑犯主腦約翰古臣的口供，警方在2月7日晚上7點挖掘，並最後根據遺骸上的衣物以及法醫的DNA鑒定，確定了遺骸身份。
據悉，2023年10月30日，菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區發生了綁架案。6名武裝劫匪當天淩晨闖入，9人遭持槍綁架，其中6名是中國人，3名為菲律賓人。3名菲律賓人被綁架不久後獲釋。
被綁架的人包括在菲律賓當地華人慈善組織擔任會長的曾先生夫妻二人、曾先生的兄嫂二人，以及曾先生哥哥未成年的兒子，還有一人身份不明。同年11月28日，6名被綁的中國人中，有4人被菲律賓警方確認已經被撕票，4人因窒息身亡。消息指出，曾家人來自福建泉州晉江，曾先生和妻子在菲律賓經商多年。
2025年2月4日，菲律賓警方反綁架大隊在其官方社交平台上發通告，稱當地警方在一次執法行動中，於2月4日逮捕了參與多起綁架案件的疑犯約翰古臣。警方記錄顯示，庫森疑為本案的主腦。
在2023年12月底，警方逮捕另三名共犯，身分為商人、保安及載運受害者的客貨車司機。
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