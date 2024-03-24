中國富商誤吞魚骨海外動刀6次失敗　切食道100公斤暴瘦至35公斤

中國一名富商長年在加勒比海島國巴巴多斯做生意，幾個月前不小心誤吞魚刺，導致食管穿孔、肺部感染，前後在當地動了6次手術，甚至切除食道，依舊不見好轉，無奈之下急搭機回國求醫。

當地沒有「胃鏡檢查」設備

據《新聞坊》報道，楊先生在巴巴多斯做煙草生意，一年純利潤可以達到2億元人民幣（約2.19億港元），當地盛產海鮮，自己又非常喜歡吃魚，一時不慎，竟將一根「筷子頭」一般大的魚刺吞咽了下去，導致了食管穿孔，肺部也受到了感染。

但令人意想不到的是，當地好幾家醫院竟都沒有「胃鏡檢查」設備，只能「動手術」，前前前後歷經6次開刀，甚至還切除食道，依舊無法根治，備受折磨之下，整個人從100多公斤瘦到只剩35公斤，如同枯槁。